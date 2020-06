El Gobierno defiende retomar la mesa de diálogo en Cataluña porque "el problema sigue ahí"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido retomar el diálogo en Cataluña a pesar de la actual coyuntura política, social y económica por la crisis del coronavirus, porque el problema “sigue ahí” y el Ejecutivo de Pedro Sánchez “no huye” de los problemas sino que “los afronta”.



En una entrevista con EFE, coincidiendo con el final del estado de alarma, Calvo remarca que lo fundamental ahora para el Gobierno es la reconstrucción social y económica y que preferiría estar centrado “solo en eso”, pero al mismo tiempo reconoce que “la principal obligación” de un político “es no perderle la cara a la realidad” aunque no le guste.



Calvo ha recordado que pese al paréntesis en el conflicto catalán que se ha vivido durante la pandemia y los tres meses de estado de alarma, el problema no ha desaparecido, las fuerzas políticas independentistas siguen gobernando en Cataluña y conservan un gran apoyo ciudadano.



Como ejemplo de que el problema “no ha desaparecido”, ha citado algunas manifestaciones de políticos independentistas en estos meses, asegurando que si Cataluña hubiera sido independiente no se habrían registrado fallecidos por coronavirus en la comunidad.