Carmen Calvo, sobre el Open Arms: "Este barco nunca ha pedido venir a puerto español"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha subrayado este jueves que el Open Arms “nunca, en ningún momento”, pidió ir a un puerto español a pesar de que en otras tres operaciones de rescate sí que optó por el de Barcelona o Algeciras (Cádiz) pese a no ser los más cercanos.



Calvo, que comparece esta tarde en un pleno extraordinario del Congreso a instancias de Unidas Podemos, ERC y Compromís, acompañada de su grupo parlamentario y el presidente del Gobierno, ha apuntado además que hasta el pasado 16 de agosto, cuando ya habían pasado 16 días desde el primero de los tres rescates que efectuó en esta misión, la ONG “no explicita la situación interna que hay” a bordo. Ha comenzado haciendo un repaso de la política migratoria de Sánchez: “Somos la frontera sur de Europa. Nadie en la política española se podrá jactar de las responsabilidades que nos toca”, ha asegurado. Ha recordado que se está hablando “de personas, de sus derechos y de la integridad de sus vidas”. Ha insistido en que la política migratoria es “una política de Estado” que coloca a los políticos en una “responsabilidad directa”. “En esta política de protección de derechos humanos se conjuga la seguridad de nuestro país”, ha sentenciado la vicepresidenta, que ha señalado en más de una ocasión que no es únicamente responsabilidad del Gobierno de turno.

EFE Sánchez

¿Cómo ha sido la política migratoria de Sánchez hasta ahora? Calvo no ha cesado de presumir de todo lo que ha hecho el Gobierno en cuanto a inmigración. Como la decisión de que el Ministerio de Trabajo se ocupase de la política migratoria del país o el caso del Aquarius, que desembarcó en Valencia gracias a la aceptación de Sánchez: “Fue honroso y tuvo buenos resultados políticos”. “El Gobierno ha incrementado recursos y dotaciones para salvar vidas en el estrecho”, ha dicho, comparando el agosto de 2019 donde sólo ha habido un muerto con los 68 cadáveres que hubo en el mar el mismo mes en 2018.

EFE Calvo y Sánchez

También ha hecho referencia a los menores no acompañados que llegan a nuestro país, que “para el Gobierno primero son menores y luego migrantes”, señalando que el Ejecutivo también ha dotado de recursos a estos menores y a mujeres que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual”, además de ampliar las plazas de los centros de internamiento. Y ha recordado que este viernes, a las 8:00 está previsto que llegue el buque Audaz con los 15 migrantes del Open Arms. La oferta de España al Open Arms Calvo ha explicado que el Open Arms ha atracado en tres ocasiones en España, sin ser el puerto más cercano ni el más seguro. “Este Gobierno coherente da la misma respuesta a una crisis de la que este país no se puede sentir avergonzado”. El buque Open Arms no pidió ir a puerto español, pero dada la situación, se le ofreció el puerto de Algeciras, según la presidenta. “El día que acabó el rescate [del Open Arms], salvamento marítimo español atendía a 137 inmigrantes también”, ha recalcado, “si todas las vidas son iguales, son también iguales las de los inmigrantes”.

EFE Carmen Calvo

“Cuando las autoridades italianas no convencieron a Salvini, el presidente español decidió que un buque de la armada fuese a recoger a los inmigrantes”, ha explicado, “a las tres horas de la salida de este buque, la fiscalía italiana cambió la situación”, señala Calvo refiriéndose a la decisión de un juez italiano de obligar al desembarco de los inmigrantes. “Hemos respondido de manera impecable y siguiendo la legislación internacional en los rescates, rescatamos vidas día a día y hemos podido rescatar el plan de integración de los inmigrantes de nuestro país”, ha explicado la vicepresidenta. Cayetana Álvarez de Toledo: “Son tantas sus frases extravagantes”

Cayetana Álvarez de Toledo ha sido la portavoz del PP que ha intervenido para decirle a Calvo que sus frases son “extravagantes”. “Parece que su política de Estado consiste en decir que con la derecha mueren más inmigrantes que con ustedes y eso es una vil utilización de los muertos”, ha señalado. La popular ha dicho que la inmigración es un “problema complejo” y ha atacado tanto al PSOE como a Podemos —eso sí, felicitando a Iglesias por su nueva hija—. “No tema señora Calvo, que no le voy responsabilizar de la crisis pero su política es inflamable”, ha dicho.

EFE Cayetana

“Un barco a la deriva se debe asistir siempre”, ha señalado Álvarez de Toledo. “La verdadera política es ser racional y responsable y su obligación es impedir que esos barcos naveguen”, dice, “porque para esa tarea está salvamento marítimo”. “Esos barcos son la expresión de un turbio negocio que ustedes conocen bien”, ha espetado al Gobierno. Les ha echado en cara también su gestión con el Aquarius, señalando que lo convirtieron en un “spot publicitario”: “Como no podían usar el Open Arms como el Aquarius, el barco se fue a la deriva”. “El sanchismo y el salvinismo son dos caras con la misma moneda porque utilizan a los inmigrantes para ganar votos. Utilizan a los hombres como un instrumento para su causa”, ha señalado. “Los inmigrantes no son víctimas ni culpables, hay que ofrecerles ayuda si su vida está en riesgo pero jamás caer en la estupidez de pensar que son una amenaza ni en la arrogancia de suponer que no son capaces por sí mismos”, ha continuado la popular, acusando al Gobierno de “condescendiente”. Inés Arrimadas se estrena en la tribuna La portavoz de Ciudadanos ha comenzado su intervención espetando a Sánchez que no sea él el que explique “qué pasa con la inexistente política migratoria española”. Ha criticado a Calvo de apropiarse de temas como el feminismo, el Orgullo LGTBI o las tareas de rescate de salvamento marítimo: “Ya estaban antes que ustedes”.

EFE Arrimadas

Cree que la vicepresidenta no ha abordado “el fondo de la cuestión”, que son las mafias que trafican con seres humanos: “Se lucran gracias a la desesperación de estas personas(...) Las mafias no pueden decidir la inmigración que llega a un país”. ”¿Ha hablado usted de control de fronteras?”, le ha preguntado, ”¿ha hablado de liderar una solución europea para luchar contra las mafias?”. Arrimadas ha explicado que “detrás de los números hay mafias” y ha pedido al gobierno que lidere la lucha europea contra las mismas. “Ustedes no tienen política de inmigración, sino un recopilatorio de improvisaciones”, ha criticado. Respecto al Open Arms, la portavoz de la formación naranja le ha echado en cara al gobierno sus “bandazos” con el Open Arms. ”¿De verdad viene a defender esa gestión? ¿De verdad cree que los ciudadanos que piensan que su gestión es un sinsentido son unos fachas”, le ha dicho a Calvo, pidiéndole que “deje de dar lecciones de moralidad”. Unidas Podemos: “Vamos a intentar ser constructivos” Noelia Vera ha querido recordar que “lo único ilegal en todo este asunto es dejar morir a personas en el mar que es lo que llevan haciendo durante muchísimos años”, recordando la tragedia del Tarajal. Se ha dirigido a los socialistas para decirles que “no entiende lo que ha pasado en un año, de haberlo hecho tan bien ha pasado a la decepción”. “Que haya acabado amenazando con multar a quien está siendo testigo de nuestra dejación de funciones deja mucho que desear”, ha señalado Vera refiriéndose a la opción del Gobierno de multar al Open Arms.

EFE Noelia Vera

El grupo de Unidas Podemos se ha repartido los tiempos. Gerardo Pisarello, de En Comú Podem ha afeado al Gobierno que “cuando todavía tenemos más de 850 personas ahogadas en el mar, se estigmatice a las organizaciones de salvamento marítimo, que llegan donde no lo hacen las instituciones”. “No dejar morir a personas en el mar es una obligación y nos hubiera gustado escuchar eso de usted”, ha añadido. Por su parte Santiago Romero, del mismo grupo parlamentario, ha hablado de “una Unión Europea deshumanizada” tras el caso del Open Arms y ha tachado de “vergonzosa” la situación. “Cada día la inacción cuesta vidas”, ha querido añadir Antón Gómez-Reino, de Galicia en Comú. Santiago Abascal y su preocupación con la bandera española Abascal ha pedido perdón a Salvini, “al que apoyamos” por el chantaje que ha hecho “un barco con bandera española”. “Este caso no es nuevo, es sólo un capítulo más de la avalancha migratoria que padece Europa y que ustedes promocionan”, ha señalado. Ha afeado que se critique a Viktor Orbán o a Salvini “por defender sus fronteras”.

EFE Abascal