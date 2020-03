Esto dice Simón sobre qué significa el "negativo no concluyente" de Carmen Calvo

La Moncloa informaba este martes por la tarde de que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, había dado negativo en la prueba del coronavirus pero que no era concluyente y que seguiría ingresada en la clínica Ruber.

Desde el Gobierno se aclaraba que se harían todas las pruebas que requiriesen los facultativos. Por esta información le han preguntado al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, durante la rueda de prensa diaria en La Moncloa vía telemática.

En concreto, le han interpelado sobre si eran muy frecuentes ese tipo de pruebas que daban negativo pero no son concluyentes. Simón ha respondido que los tests que se están haciendo son “todavía de PCR”.

“Estos tests son muy sensibles, lo que quiere decir que tienen una altísima capacidad de detectar los casos positivos y, además, son muy específicos”, ha añadido: “Es decir, tienen una altísima capacidad” para saber quién es negativo,

“Pero sí es cierto que en algunas ocasiones por diferentes razones como el estado de la muestra, por la carga viral que pueda tener el paciente o por otros factores puede haber alguna prueba que no dé resultado positivo siendo positivo”, ha ilustrado Simón.

Esto es “muy poco frecuente en los PCR”, ha continuado Simón, que ha aseverado que también existen situaciones en las que los pacientes “pueden presentar un cuadro muy evocador de esta enfermedad, clínico y radiológico, pero que puede que no estén infectados”. Son momentos en los que hay dudas sobre si lo tienen o no. Pero advierte de que hay veces que el cuadro indica claramente la posibilidad “muy alta” de tener coronavirus y el resultado luego es negativo: “Puede ser un problema del test o que no se tenga”.