Carmen Calvo interrumpe a Pablo Iglesias y se desata un rifirrafe: "Y además te ríes"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prepara un crédito extra de 1.000 millones para el Ministerio de Defensa y, según adelantó El País, quedará aprobado este martes, pese a las críticas de Unidas Podemos.

Sobre esto ha comenzado el debate de este lunes en El Ágora, la sección que protagonizan José Manuel García-Margallo, Pablo Iglesias y Carmen Calvo en la Cadena SER, y en la que los dos últimos han protagonizado un momento tenso.

Durante el debate, Iglesias ha comenzado a contar que considera “que lo importante es no decir cosas de izquierda en campaña y luego en el Gobierno decir que la política es muy compleja...”, hasta que ahí lo ha interrumpido la exvicepresidenta socialista.

“Yo no te he interrumpido Carmen”, ha saltado rápidamente Iglesias. “Pero que ese no es tu problema, que ese es el problema de tu partido o de mi partido o de todos los partidos, hombre”, ha apuntado Calvo en la que no fue la primera interrupción del debate.

Tras esto, el también exvicepresidente ha seguido: “Lo que yo digo es que lo que no puede ser es que en la campaña todo el mundo se ponga la chaqueta de pana, diga cosas enormemente de izquierdas y que después cuando se llegue al Gobierno se diga: ’¿Os acordáis de todos lo que os hemos dicho? Es mentira. Porque la política es compleja y la política consiste en asumir la complejidad de las cosas que es básicamente hacer políticas de derechas”.

.@PabloIglesias: "Claro que la seguridad es de izquierdas. Lo que no es de izquierdas es gastar más dinero en bombas cuando en este país lo que hacen falta son más profesionales sanitarios" pic.twitter.com/PePC811VJh — Hora 25 (@hora25) July 4, 2022

“Yo creo que hay mucha gente cansada de eso”, ha asegurado Iglesias. “Y si además no se asume que la política es un terreno de combate ideológico, en el que no tiene sentido decir que Feijóo es moderado y que Abascal ha bajado los decibelios y buscar las fotos con una supuesta izquierda moderada, que está podrida de corrupción”, ha añadido.

Entonces ha apuntado que “ya era hora que el presidente del Gobierno se diera cuenta de que los poderes ocultos, que no son nada ocultos, que son los brazos mediáticos de los poderes económicos, que no aguantan que se haya hecho una reforma laboral de izquierdas, que no soportan que en este país haya una ley Trans o una ley de consentimiento, que no soportan que se hagan políticas de izquierda, regalarles permanentemente la mentira de que gobernar...”, ha seguido hasta que Calvo ha vuelto a intervenir.

“Que la seguridad y la defensa es de izquierdas, Pablo”, ha señalado, pero la respuesta de Iglesias ha sido tajante. “Yo no te he interrumpido. A ti no te gusta que te interrumpan y tú me has interrumpido tres veces y además te ríes. Vamos a respetar los turnos que a ti no te gusta que te interrumpa nadie”, le ha contestado.