Carmen Calvo: "No existe posibilidad de que Podemos entre en el Gobierno"

“No es posible y ellos lo saben. No es posible”, ha dicho la vicepresidenta, quien ha escudado su negativa a la postura que tiene Podemos sobre Cataluña.

Vicepresidenta, no falte a la verdad. Ni yo ni nadie de mi partido ha propuesto un gobierno de concentración en Catalunya. Con falsedades, va a ser más difícil entenderse. #ObjetivoCarmenCalvo https://t.co/2jqzUB8kHT

Otra de las razones esgrimidas por Calvo es que “el tiempo ha pasado” y existe un “desgaste” e “incomprensión de la gente” ante el rechazo de Podemos a la oferta que se hizo en julio y que los socialistas no van a aceptar formar Gobierno “a cualquier precio”. “Para que España no sea gobernable, no será con nosotros”, ha dicho.

Aun así, la vicepresidenta se muestra ligeramente esperanzada en poder alcanzar un acuerdo con Podemos y espera todavía a una respuesta del partido de Iglesias tras la reunión de cinco horas que mantuvieron ambos grupos el pasado jueves.

Según Calvo, se han dado este fin de semana para responder y ella no tiene “ningún problema” en llamar a Pablo Echenique, su interlocutor en esta negociación, para saber qué piensan en Podemos.