Carmen Calvo, sobre si esta será la última prórroga: "Seguramente necesitaremos algunas semanas más"

La vicepresidenta primera Carmen Calvo ha concedido este jueves su primera entrevista tras superar el coronavirus. Lo ha hecho a Los desayunos de TVE, donde preguntada por si la prórroga del estado de alarma aprobada este miércoles en el Congreso será la última, ha respondido: “Seguramente necesitaremos algunas semanas más”.

Calvo ha defendido que el estado de alarma es “lo más democrático que puede hacer un Gobierno”. “Con la ley ordinaria ningún presidente le puede decir a un español que no pase de provincia. Con una simple ley sanitaria ordinaria no se le puede decir a un ciudadano que no puede salir de su casa, que no puede ir a ver a sus padres o a sus hijos”, ha argumentado.