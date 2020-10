Carmen Calvo recuerda el pasado del PP para responder tajantemente a la pregunta de Cuca Gamarra

El Congreso de los Diputados ha albergado este miércoles la primera sesión de control después de la moción de censura que promovió Vox la semana pasada. Las intervenciones de los políticos desde sus bancadas han vuelto a ser el escenario de un choque dialéctico entre el Gobierno y la oposición.

Cuca Gamarra, la portavoz del PP en el Congreso, y Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Ejecutivo, han mantenido un enfrentamiento en el turno de preguntas a la dirigente socialista.

La ‘popular’ ha afirmado que la pretensión del Gobierno es “legislar desde el Ejecutivo, sin control del Parlamento ni del poder judicial y eso sí, controlando a los jueces”. “Los términos del dilema son muy claros: o asalto los cielos con Podemos o estado de derecho con separación de poderes con el PP. ¿Qué es lo que eligen?”, ha preguntado.

Esas palabras han enfadado a Calvo, que le ha recordado el pasado del PP: “Siendo usted militante del partido político que es, tenía usted la posibilidad de hablar de este asunto, de la división de poderes, de otra manera, pero no lo ha hecho”.

“Son el partido que tuvo que venir a ser sometido a control de esta cámara después de siete meses sin hacerlo porque se lo pidió el Tribunal Constitucional. Siete meses sin venir a esta cámara porque consideraron que en funciones no se rendían cuentas en la sede de la soberanía popular de los españoles. Son el partido que tiene dicho por un senador que controlan la sala segunda del Tribunal Supremo desde Aznar, ustedes como partido político. Ha tenido una oportunidad de hablar de este asunto de otra manera, pero no ha querido”, ha afirmado la socialista.

Calvo ha proseguido preguntando por qué no renuevan el Consejo General del Poder Judicial: “Las respuestas que dan no son ni entendibles ni aceptables, tenemos todo el derecho del mundo a pensar lo que sea acerca de que ustedes no hagan eso y eso no es respetar el poder judicial. Respetarlo significa formar su órgano de gobierno y respetar a esta cámara significa ser el gobierno que se ha sometido en 41 años más que ninguno, somos el Ejecutivo más sometido a control seguramente de toda Europa. Eso es controlar a esta cámara”.