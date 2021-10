Carmen Calvo, sobre su relación con Iván Redondo: "Me sorprendió a mí también"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Carmen Calvo Poyato, el pasado 16 de septiembre, en unos premios, en Madrid.

-Señora Calvo, nos sorprendió mucho anoche saber que se llevaba tan bien con Iván Redondo.

-Sí, a mí también.

Vaya momento jugoso el que se produjo anoche entre Aimar Bretos, director de Hora 25, y Carmen Calvo, la exvicepresidenta del Gobierno. Durante la tertulia a la que la socialista acude todos los lunes, el periodista le consultó por la polémica entrevista que dio en La Sexta Redondo, exasesor estrella del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ella, afirmó que su relación con Calvo había sido muy buena. “Muchas veces ha planteado y yo lo he leído en medios de comunicación que yo tenía una enemistad con Carmen Calvo. Es una de las personas de las que más he aprendido, que siempre me ha respetado en mi esfera y yo en la suya”, dijo.

Mientras Bretos ponía el corte en el que hablaba Redondo, de fondo se oía Calvo diciendo “a mí también”, sorprendida por esas declaraciones. Calvo no estaba este lunes en ele estudio, pero sí sus compañeros de ágora, el exministro popular José Manuel García-Margallo y el exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Los gestos de este último al escuchar a Calvo son bien elocuentes.

Tras ser repreguntada por si ella se había sorprendido por la frase del exasesor de Moncloa, la cordobesa no ha podido ser más directa: “Pues sí”, ha dicho.