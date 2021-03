Carmen Lomana carga duramente contra Rocío Carrasco y Telecinco: "Rozando lo vergonzoso"

La celebrityCarmen Lomana criticó este sábado en su sección en Fin de semana de la Cadena Cope a la que ha sido una de las protagonistas de la semana: Rocío Carrasco.

Telecinco está emitiendo una miniserie sobre la hija de Rocío Jurado en la que se abre y revela cómo ha sido su relación con Antonio David. Carrasco aseguró en el primer episodio el maltrato que sufrió y cómo le decía su expareja que le iba a quitar a sus hijos: “Te los voy a quitar [a sus hijos], hija de puta, te van a odiar”.

“Ella [refiriéndose a Rocío Flores] tenía pasión por su madre, que soy yo, y arrebató a su hija el vínculo materno. Me ha quitado lo más importante que tengo en mi vida que son mis hijos y he tenido que hacer como que no los tengo aunque están vivos... Eso no se hace con una madre”, relató entre lágrimas.

Lomana se mostró muy contundente contra la propia Carrasco y contra Telecinco: “Es tremendo, a mí me parece truculento, rozando lo pornográfico y lo vergonzoso. La cantidad de lloriqueos, de moqueos, que le podían haber dado un pañuelo, del show que se montó bajo pago, según dicen de 1 a 2 millones, después de 22 años. Me parece una vergüenza”.

Aseguró que, según ella, no se puede hacer un juicio paralelo en un plató, como si fuera “la inquisición popular”. “Estas cosas se deben arreglar en familias, en juzgados, o donde proceda. Lo que está claro es que Rocío lleva 7 años sin ver a sus hijos, ¡todos hemos visto a su hija diciendo que quiere hablar con ella! Esto es una historia interminable”, afirmó.

También contó que Carrasco tiene otro hijo al que no ha atendido: “No se ha preocupado y dice que ‘ese es feliz’, como si los niños que tienen una deficiencia ni sintiera ni padecieran”.

“No estoy nada de acuerdo, me parece un espectáculo desagradable, más si ves el nivel de nuestro país, en el que entran políticas a opinar”, reiteró.

Lomana también opinó del trato que cree que se le da a la mujer con testimonios como estos: “Hablamos de empoderamiento, de libertad, de fortaleza y siempre estas feministas nos quieren mostrar como seres débiles, pusilánimes, que nos dejemos humillar”.

″¡No y no! Tenemos que educar a nuestras hijas, nietas y sobrinas con que no nos podemos dejar humillar. Hay que educar como mujeres fuertes e independientes, y no todo el día lamentándonos y llorando o siendo sometidas”, añadió.

Además, también habló de Antonio David, ya que dijo que han seguido trabajando con él a pesar de tener el documental grabado hace bastante tiempo.

“Ha estado trabajando hasta el último día. Entonces sale este documental y al día siguiente es ejemplarizante de lo que ha hecho Telecinco, ponerlo en la calle. Dentro de dos meses estará en Sálvame Deluxe o Sálvame”, ha vaticinado Lomana que, finalmente, ha dicho que “están jugando con nuestros sentimientos y con las mujeres”.