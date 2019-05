Carmen Lomana critica con dureza a una política en 'Todo es mentira': "Es antipática, altiva y arrogante"

Lomana, que fue candidata al Senado por Vox “por hacerles un favor”, ha afirmado que “alguien que está preso no debería estar en el Congreso”. Y ha añadido: “En muchos países esto sería inconcebible”.

. @Carmen_Lomana : "Alguien que está preso no debería estar en el Congreso. En muchos países eso sería inconcebible." #TodoEsMentira94

Pero no se ha quedado ahí. Risto ha querido saber la opinión de Lomana acerca de Cayetana Álvarez de Toledo, la diputada del PP por Cataluña en el Congreso de los Diputados, que ha sido noticia después de una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero en la que ha valorado la sesión inaugural del Congreso como “denigrante y humillante”.

Y Lomana ha sido bastante dura: “No es un personaje que me encante. Ni me acuerdo. La conocí en un acto de La Razón. Es antipática, altiva, arrogante y tiene una forma de hablar que me parece nefasta para un político”.