Carmen Lomana deja el programa de Sonsoles Ónega y se dirige así a la presentadora

“Esto es lo que ocurrió ayer en @ahorasonsoles por lo que he decidido no volver. Creo que os lo debo a mi seguidores para que no haya confusión. Entré al final, y como si no existiese. Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también pero la directora Patricia Lennon no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme. Gracias Sonsoles tú te mereces lo mejor”, ha escrito Lomana junto a dos vídeos que muestran lo que pasó en directo.