Carmen Lomana desvela lo que le dijo una vez a Pablo Iglesias sobre el desodorante: "Lo que no puedes es salir en público..."

El alcalde de Madrid eclipsó por completo a Carmen Lomana en su paso por Vuelta al cole, el programa de Telemadrid en el que unos niños entrevistan a personajes conocidos.

Almeida ha copado todos los titulares pero Lomana tampoco se quedó corta. La televisiva ha dado que hablar tras sus palabras sobre Pablo Iglesias, líder de Podemos, a los niños presentes en el aula.

“Ya le he dicho por Twitter de todo...”, ha empezado diciendo la exconcursante de MasterChef Celebrity.

“Yo le vi y le dije, por favor, no sé si sabes que hay desodorantes secos o si no, ponte una camisa blanca. Lo que no puedes es salir en público, a hablar, con las manos en jarras y unos cercos así en una camisa azul”, ha asegurado que le dijo Lomana después de un debate en televisión.

La cara de los niños durante su charla todo un poema.