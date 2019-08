Carmen Lomana explica el detalle más criticado de su última foto: "Orgullosa de enseñarlas"

Carmen Lomana disfruta, como cada año, de sus vacaciones en Marbella junto al resto de la jet set nacional. La empresaria ha sido retratada por los fotógrafos en las fiestas a las que ha acudido durante su estancia y también por los paparazzi en sus descansos en la playa.

Ha sido precisamente una de las fotos, sin maquillaje ni Photoshop, la que ha sido objeto de críticas por parte de sus seguidores. Todo por un detalle que se ve en sus piernas: unas marcas rojas.

Lomana ha respondido este miércoles en su cuenta de Instagram a los comentarios y ha explicado la razón de estas marcas de las que dice sentirse “muy orgullosa”.

“Hoy maravilloso día de playa. El mejor del verano en Marbella con el agua espectacular. Parece Formentera, pero fría como me gusta!!!💗. Como veo que no paráis de criticar las manchitas rojas de mi pierna, os explico para que me dejéis en paz. Orgullosa de enseñarlas porque son consecuencia de un accidente de coche en el que casi pierdo la pierna. Bastante mejor que esos cuerpos llenos de tatuajes. Estos son naturales y ‘molan’ cantidad. Algunas de mis seguidoras, que ya me gustaría verlas... Deben de ser perfectas. Yo NO sabía que esto iba a pasar y quise comprobarlo”, ha escrito.