Carmen Lomana habla en estos inesperados términos sobre Pedro Sánchez

La televisiva Carmen Lomana, que en alguna ocasión ha reconocido que casi siempre vota al PP, ha sorprendido al hablar en unos términos bastante amables sobre la gestión que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha hecho en algunas fases de la pandemia.

“A Pedro le apoyé durante un tiempo porque creo que, en contra de lo que se ha dicho, no dejó tirados a los españoles en el peor momento de la pandemia. El Gobierno buscó la forma de que la gente no muriera de hambre a través de los ERTE y los préstamos ICO. Pedro tiene mucho encanto”, ha asegurado en una entrevista en 20 Minutos.

Ahora bien, dicho eso ha vuelto a la carga: “Pero miente mucho. Se ha pegado con superglue al sillón de Moncloa y tiene poca empatía con España. Hay que saber disculparse y ser agradecido”.

En esa misma conversación, Lomana se define como “liberal y librepensadora”. “No soy de Vox”, aclara a pesar de que en 2015 se presentó como candidata de ese partido en la lista de Madrid para el Senado.

No obstante, en los últimos tiempos Lomana ha criticado a la formación de Abascal. “No tengo nada que ver con Vox, no me gusta la gente extremada, no me gustan las personas radicales. Pero fundamentalmente no me gusta Vox porque no tiene un equipo detrás. O sea, parece que se ha metido el más tonto de cada casa”, ha asegurado.

Por contra, ha alabado sin tapujos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Te queremos!! Siempre contigo a muerte!”, le llegó a escribir como comentario a una foto de Instagram.

En julio del año pasado, Lomana admitió que su voto es casi siempre para el PP: “Yo voto al que conviene a mí país en cada momento y al que me da la gana. No soy sectaria y si un partido lo hace muy bien... Pero vamos, normalmente es cierto que voto al PP siempre”.