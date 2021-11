Carmen Lomana habla sin rodeos sobre Yolanda Díaz: le bastan dos palabras para sentenciar

Yolanda Díaz es una de las políticas de moda y eso provoca que cada palabra, cada gesto y hasta su forma de vestir sean examinados con lupa. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, se refirió recientemente al “aspecto personal” de la vicepresidenta y ahora ha sido la televisiva Carmen Lomana la que ha analizado el estilo de la ministra de Trabajo.

Y lo ha hecho de una forma rotunda: alabándola sin ambages. En el programa Código Samboal, de 13TV, Lomana ha aplaudido el estilo de Díaz: “Estoy totalmente fascinada con la personalidad de Yolanda Díaz”.

“Es una mujer que, efectivamente, ha cambiado mucho a la hora de vestir, quiere dar una imagen impecable. Más que impecable, elegante. Cada día se pone un modelo. Pero, date cuenta, cambia muy poco de color”, ha proseguido.

Y Lomana ha rematado de forma muy rotunda: “Es el glamour inteligente lo de esta mujer”.

“Esta mujer es comunista y quiere dar una confianza del Barrio de Salamanca en Madrid. En cuanto pisan moqueta, la mayoría cambian. De repente se les ocurre que las pintas que llevaban no son muy adecuadas para representar en un cargo a todos los españoles. Yolanda Díaz me tiene fascinada y me encanta. Se viste bien y con prendas de firma”, ha afirmado.