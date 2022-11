Carmen Lomana habla sin tapujos de Corinna: "Es una mujer muy mala"

“Cuando lo llaman aventura o se refieren a mí como la amante no es que sea despectivo, es que no describe la profundidad de la relación. Nunca me había sentido tan vinculada a alguien como con el Rey de España. En mi corazón, él era mi esposo”, señaló en el primer capítulo titulado La Casita, por el lugar donde tenían sus encuentros en El Pardo. “Me llamaba, probablemente, diez veces al día y todos los días me enviaba flores y cartas”, declaró también sobre su relación con el emérito.