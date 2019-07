Carmen Lomana le dedica una foto a su marido fallecido: "Estábamos ardiendo en llamas de amor"

Carlos Alvarez via Getty Images

Carmen Lomana se suele poner muy nostálgica en Instagram. Suele compartir imágenes de juventud y sus fieles seguidores la llenan de halagos y comparten opiniones sobre cómo ha cambiado.

Este viernes la empresaria ha vuelto a hacerlo aunque esta vez ha incluido un mensaje muy especial a su marido el diseñador industrial chileno Guillermo Capdevila, fallecido en un accidente de coche en 1999 cuando tenía 51 años.

“Portobello Road. London 1977. Me encanta el estilismo. Esta foto me la hizo Guillermo. Estábamos “ardiendo en llamas de amor” 😉 Qué delgadísima era y comía todo el día”, ha escrito junto a la instantánea, que acumula cerca de 1.700 me gusta en menos de una hora.