Carmen Lomana lo tiene muy claro: "No tiene preparación, nunca ha tenido ninguna inquietud política"

Carmen Lomana ha hablado desde su mercadillo solidario con Todo es mentira, programa de Cuatro en el que colabora.

La periodista Ana Francisco ha querido saber la opinión de Lomana acerca del nombramiento de su hermano, Rafa Lomana, como diputado al Congreso por el partido de ultraderecha Vox. Y ha sido muy crítica.

“Hay cosas raras en la vida e injustas. A lo mejor duerme la siesta fenomenal en el escaño, no tengo ni idea”, ha empezado diciendo la televisiva.

Y ha añadido: “No tiene preparación, nunca ha tenido ninguna inquietud política. Hace once años que nadie la familia trata con él a lo mejor ahora se ha convertido en un intelectual. Me parece muy poco serio, uno se espera unos políticos con formación, con cultura, con sentido de Estado y no esto”.

Además, ha valorado que su hermano haya sido elegido por Albacete, lugar en el que según ella “nunca ha estado ni lo conoce”. “Me gustaría que me dijera los problemas de Albacete que supongo que ya se los ha aprendido”, ha añadido.

Lomana ha asegurado también que tiene línea directa con algunos políticos y ha resaltado que es amiga de Rocío Monasterio, de Vox, y de Juan Carlos Monedero, aunque no los haya votado.