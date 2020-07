Carmen Lomana no se corta y habla así de rotunda sobre Fernando Simón

La televisiva Carmen Lomana no está entre los fans de Fernando Simón. La televisiva ha criticado duramente al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, del que ha dicho que la tiene “harta”.

En unas declaraciones a la Cope, Lomana ha criticado que “da la sensación” de que el experto “nos está tomando el pelo” porque “cada vez que dice una cosa, al día siguiente lo contradice”.

“Si haces un seguimiento desde la primera vez que dijo que en España no iba a haber coronavirus, cuando siguió diciendo que a su hijo le recomendaría ir a la manifestación, cuando dijo que las mascarillas no eran necesarias, que teníamos que ponernos guantes, luego guantes no… Después que cuando tosías lo tenías que hacer en el antebrazo. Y él tosió, se contagió, ponía la mano, los policías le miraban pensando ‘madre mía’, se contagiaron todos…”, ha asegurado.

A Lomana tampoco le ha gustado que Simón se fuese a hacer surf a Portugal en su semana de vacaciones porque, según ha criticado, “decía que nos moviéramos de casa lo menos posible, que no fuéramos de una provincia a la otra, que tranquilitos”.

“E inmediatamente se marchó a Portugal, que me parece muy bien, a surfear. Pero que no nos diga estupideces”, ha seguido, durísima, la televisiva, que ha añadido: “De verdad, es que me tiene harta”.

Además, Lomana ha asegurado que el experto hizo un día en una rueda de prensa algo que le molestó especialmente: sacarse “una pelotilla de cera” del oído”.

“Y cuando se sacó las pelotillas de las orejas en plena retransmisión. Eso es muy poco higiénico, y menos cuando estás hablando de salud. A mí me hace gracia, me parece un cómic, es como Mortadelo y Filemón”, ha zanjado.