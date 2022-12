Carmen Lomana no se muerde la lengua y habla así de claro sobre el príncipe Enrique y Meghan Markle

Pablo Cuadra via Getty Images

Sobre esto ha hablado este sábado Carmen Lomana en su sección en el programa del fin de semana de Cristina López Schlinchting en la Cope . En un momento le han preguntado directamente por la serie y ella no ha podido ser más dura con las palabras que ha dirigido al príncipe Enrique y a Meghan Markle.

La televisiva ha continuado hablando en la radio sobre Meghan y Enrique: “Y seguirán, e irán poco a poco, y luego dirán bueno ya me he metido con Carlos III, con Camila, con la reina... Pues ahora me meteré con los sobrinos, con los primos...”.