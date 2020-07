Carmen Lomana reconoce abiertamente al partido que casi siempre vota

Carmen Lomana reconoció abiertamente el pasado sábado en Fin de semana, el programa de Cristina López Schlichting en la Cadena Cope, que normalmente vota al PP.

La empresaria lo hizo tras una pregunta de un oyente en la sección que tiene llamada La Hora Lomana.

“Mi pregunta es para Carmen Lomana, me gustaría saber qué opina de que Jorge Javier Vázquez, en algún Sálvame, haya dicho riéndose que Carmen Lomana es del PP”, se interesó el oyente.

Lomana aseguró que el presentador de Telecinco “está en su línea” y vio como “normal que diga eso y se ría”. “Pero fijense lo que nos podríamos reír los demás cuando se tira al suelo y dice que es una cadena de ’rojos y maricones”, aseguró sobre el destacado momento de Vázquez en Sálvame.

“Claro, es que hay que tener... Que diga lo que quiera, a mí no me afecta. Para empezar, él no sabe a quién voto y suponiendo que vote al PP, es mi problema y soy feliz. No me importa nada”, prosiguió.

Tras unas palabras del resto del equipo del programa, Lomana comunicó abiertamente que vota normalmente a la formación que ahora preside Pablo Casado: “Yo voto al que conviene a mí país en cada momento y al que me da la gana. No soy sectaria y si un partido lo hace muy bien... Pero vamos, normalmente es cierto que voto al PP siempre”.