Carmen Lomana se pronuncia así sobre el 'look' de Letizia: hay algo que no le ha gustado

Este fin de semana la televisiva no ha dudado en pronunciarse sobre la reina Letizia y, sobre todo, su look en los Premios Princesa de Asturias, celebrados este viernes en el Teatro Campoamor de la ciudad de Oviedo.

La reina escogió así un diseño de Carolina Herrera, una de sus firmas de cabecera. La prenda, además, no es nueva —pertenece a la colección de invierno 2018 de la firma—, por lo que llevaría en el armario de Letizia varios años.

Sobre esto se ha pronunciado Lomana, que ha señalado que estaba “elegantísima” e “impecable”. Sin emabargo, después ha apuntado que ha habido algo que no lo he gusta, “y no es culpa de ella”, ha añadido.