Carmen Lomana se sincera sobre lo que ocurre cuando habla de política: "Tengo miedo a represalias"

Carmen Lomana ha concedido este miércoles una entrevista a la periodista Rosa Villacastín para la revista Diez Minutos donde se ha sincerado sobre sus mayores “miedos” en la situación actual y los inconvenientes que vive por mostrar sus opiniones políticas.

La empresaria ha asegurado que se siente afortunada de tener visibilidad y aparecer en programas de televisión y revistas, aunque ha admitido que en ocasiones le da “vértigo”. Especialmente, cuando recibe críticas en redes sociales por sus opiniones. Algo que, según ha señalado, es cada vez más común.

“No me corto y como algunos piensan que tengo dinero, lo llevan mal y me critican, sobre todo en las redes. Pero no te voy a ocultar que eso me pone porque soy muy guerrera. Ahora estoy muy comedida, porque tengo miedo”, ha indicado a la publicación.

La leonesa ha confesado que, a pesar de no haber recibido por el momento ninguna amenaza grave, sí que ha vivido ciertas consecuencias al mostrar sus opiniones políticas. “Tengo miedo a represalias, y eso que aquí, en esta casa, he reunido a políticos de todos los partidos, desde Más Madrid, Podemos, Vox, PSOE, PP, y todos encantados, pero bueno, lo que sí es cierto es que muchos contratos se me han ido al garete”, ha detallado.

“Lo que quieren algunas marcas muy importantes son mujeres florero, sin criterio, sin opinión, cuando debería ser al revés”, ha añadido.

Para la socialité, en otros países como Estados Unidos o Francia no existe esta opresión por las opiniones políticas. “Un ejemplo es Jane Fonda, que ha hecho campañas contra la guerra de Vietnam, contra Trump, y ahí está. Y como ella muchas otras porque tanto en América como en Francia la gente puede manifestarse libremente, pero aquí no”, ha sentenciado.