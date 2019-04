Carmen Lomana sorprende al criticar al partido menos esperado: "Me está dando miedo, mucho miedo"

Me esta dando miedo, mucho miedo el tono agresivo y soberbio de VOX . Tenemos que votar con cabeza, no con la pasión y El hartazgo que nos produce lo que estamos viviendo. Un cambio si, retroceso NO

Con estos mensajes, Carmen Lomana volvió a desmarcarse de Vox, partido al que ayudó en 2015 a que ganara visibilidad. Como reconoció en una entrevista el pasado mes de marzo en Cuatro al día con Carme Chaparro.

“En su momento me vinculé a Vox porque tenía un poco de relación con Abascal y les hice un favor, ya que me pidieron un poco de visibilidad y que me presentara con ellos”, le aseguró a la periodista.

Sin embargo, también apuntilló que sus ideas no son las de Vox: “Fui como independiente, no les hice campaña, saqué unos 100.000 votos y ya está. No tenían a nadie, eran Abascal, Espinosa de los Monteros y Ortega Smith. Sus ideas no tienen nada que ver con las mías, yo soy una persona muy progresista y liberal. No soy de nadie, es ridículo”.

Pero el fichaje de su hermano, Rafa Lomana, por la formación de Abascal hizo que se le volviera a relacionar después de estar varios años al margen, algo que no le gustó, tal y como lo confirmó a El HuffPost. “No quiero que me vinculen mi nombre al de una persona con la que llevo 11 años sin relacionarme. Deberían tener cuidado con la gente que meten”, reconoció Lomana.

Un episodio más en la vida política de Carmen Lomana.