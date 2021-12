Carmen Lomana, tajante a la hora de hablar del precio del restaurante de Dabiz Muñoz

El menú degustación de DiverXO, el prestigioso restaurante del cocinero Dabiz Muñoz, subirá en enero de los 250 euros a los 360, tal y como informó este lunes el periódico Cinco Días.

Además, a estos 360 euros hay que añadirle, si el comensal lo desea, 150 euros de una selección de vinos del sumiller Miguel Ángel Millán. Otra opción es la de coger un maridaje de 300 euros conocido como “de altos vuelos”.

Con esta subida, Muñoz, que ha sido nombrado como el mejor chef del mundo, ha convertido a DiverXO en el restaurante más caro de España. El motivo de la subida es el de mejorar las condiciones de sus empleados.

Muchos son los que han opinado sobre este incremento en los precios. Algunos han defendido que es su restaurante y que puede hacer la subida, especialmente si es para mejorar las condiciones de los trabajadores. Otros, en cambio, se han mostrado más reacios.

La celebrity Carmen Lomana ha criticado en Juntos, de Telemadrid, la decisión del chef. “Qué barbaridad”, ha dicho alto y claro la colaboradora del espacio, que ha recordado que es sin bebida y esto es “lo que más sube”.

Sonia Ferrer, otra colaboradora, también ha opinado que es excesiva: “Es su restaurante y puede poner el precio que le dé la gana. No tiene porque dar explicaciones, pero creo que esta se la podría haber ahorrado. Hace muchos años que se va oyendo a trabajadores que han estado con él, y no es del único chef del que se dice, que no trata muy bien a sus empleados. Si nos hubieses dicho cuál va a ser el incremento salarial de sus empleados”.

Lomana, de nuevo, ha vuelto a posicionarse contraria a la decisión: “No es justificación esa. Hay gente para todo, a mí personalmente me gusta comer muy bien pero no necesito pagar esas cantidades”.