Carmen Lomana tontea con este concursante de 'Masterchef' y desata multitud de comentarios

“Yo soy viuda, pero he tenido parejas como es normal. Y cada vez que he dejado a alguien me he sentido liberada al poder salir con mis amigas y demás”, le dijo, a lo que Aleix solo asentía y ponía cara de póker.

Los cuchicheos entre ambos no pasaron desapercibidos entre el jurado, que les preguntaron de qué hablaban. “Le he preguntado si tenía novia y me ha dicho que hasta agosto y hemos hablado de lo liberada que se siente una cuando deja una relación”, les contó Lomana. “Hablábamos de experiencias de la vida, cosas de pareja y tal”, apostilló.

Cuando acabaron la prueba, a pesar del mal veredicto del jurado, que señaló que el cuscús no tenía suficiente sabor, el catalán le prometió que le cocinaría uno mejor a su compañera. Y claro, ella no perdió la oportunidad. “Ay sí, sí en mi casa”, le dijo.

Esto, sumado a las continuas miradas y tonteos, no pasaron desapercibidos en Twitter, donde los espectadores comentaron la actitud de la empresaria.