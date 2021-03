Carmen Machi y Pepón Nieto ante el desafío de "dejarse en blanco"

Y muy bien, me acuerdo de que el primer día que empezamos a trabajar parecía que llevábamos rodando toda la vida. Y eso que somos dos actores muy diferentes, mira que nos gustan un poco las mismas cosas, y yo creo que tenemos el mismo punto de vista como espectadores. Pero luego descubrimos que trabajamos desde lugares muy diferentes, ni mejores ni peores, ella afronta las dudas sobre el personaje desde un sitio, y yo desde otro, y eso también funciona y se complementa.

También es un lujazo, primero porque la admiro como actriz profundamente, cuando voy a verla al teatro siempre lloro. Me acuerdo cuando hacía lo de la monja, lo de la pintora de Las Meninas, que cuando salió lloré mucho, pero de decir: por qué estoy llorando si no está pasando nada todavía, pero siempre me emociona verla porque es una actriz a la que admiro y además, como la conozco, me fascina cómo tiene esa capacidad de salir de su zona de confort, siempre te sorprende, nunca hace nada evidente, nunca hace lo fácil y siempre genera una sensación como de aventura en el trabajo, y a mi me gusta mucho trabajar con ella. He aprendido mucho, sobre todo en esta película, que es muy atípica, porque normalmente los guiones son claros, el protagonista sabe lo que quiere, pero en esta película no había ninguna certeza, y la capacidad de poner el folio en blanco que tiene ella, esa libertad que tiene, me fascina, y he aprendido mucho.

Carmen: Qué bonito Pepón, lo mismo digo, yo también he aprendido mucho. Me creas cierto complejo, porque Pepón es una persona que se entusiasma muchísimo trabajando y es muy currante, no se cansa nunca y devora lo que hace y lo imprime de entusiasmo y de fe, pero necesita tener todos los hilos muy atados para poder abordarlo con seguridad. Es lo mismo, pero justo al revés, la cara y la cruz, el ying y el yang. Nos compaginamos perfectamente, además discutimos bien, y hay que quererse mucho para discutir, entonces es perfecto.