La salida en junio de 2008 de Carmen Machi de la popular serie de televisión Aída marcó un antes y un después en el desenlace de la comedia de Telecinco que, aunque vivió cinco temporadas más, lo hizo sin su protagonista principal.

Once años después y en una entrevista concedida a el diario El Mundo, Machi ha confesado cuál fue el motivo que la llevó a abandonar la ficción televisiva. En 2008, la actriz venía de triunfar primero con 7 vidas y después con Aída siendo uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla.

“Gestioné muy mal la fama, pero es que es muy difícil convivir con que todo el mundo conozca tu cara. En el bar, en la tienda, por la calle, fuera de España... Todos te reconocen por tu cara, por tu voz o por tu culo. Hay un momento en el que te das cuenta de que, aunque crees que lo estás haciendo bien, es mentira”, se ha sincerado Machi.

Ha llegado a decir que se sintió superada y agobiada hasta el punto de padecer “ansiedad y fobias al ser humano diagnosticadas”.

De hecho ha descrito que se quedaba en el portal, evitaba entrar en restaurantes y que tenía reacciones toscas cuando se le acercaban. “Era abrumador. Pero una vez que me di cuenta de que el problema estaba en mí, tomé las medidas necesarias para afrontarlo y levantar la cabeza. Ese fue el momento en el que decidí dejar Aída para recuperar mi vida”, ha continuado.

También ha descartado que actualmente odie la serie, aunque sí que ha reconocido que hubo un tiempo que prohibió que le preguntaran por ella.

Es más, ha asegurado que es el mejor personaje su vida: “Una genialidad, un puto regalo. Y hacerlo durante diez años fue una maravilla, no te imaginas lo que he aprendido de ese personaje, lo que la quieren y lo que esa mujer simboliza socialmente. Lo que me pasó a mí era un daño colateral de hacer un personaje tan brillante, pero tener algo contra él sería ser injusta, desagradecida y subnormal”.

“Es el gran personaje social de la tele española”, ha concluido.