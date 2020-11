Carmen Maura, muy dura tras escuchar esta frase de Fernando Simón: "Está él como para dar consejos"

La actriz Carmen Maura fue entrevistada este sábado en el programa LaSexta Noche, presentado por Iñaki López, a quien la intérprete contestó a preguntas de todo tipo: desde referentes a su trayectoria profesional hasta sobre la pandemia de coronavirus.

Sobre este asunto y en lo tocante al mundo del teatro, López preguntó a Maura por unas polémicas declaraciones realizadas por Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

En ellas, se escucha a Simón decir lo siguiente:

“La gente, una vez que va al teatro, no se recoge normalmente en casa. Se van, se juntan, hablan, se van a los bares. Y todo eso interesa no favorecerlo.”

Estupefacta, Maura contestó al epidemiólogo: ″¿Eso dijo? Pues ya se lo podía haber ahorrado. Porque también él como para dar consejos. Buah, en fin”.

La actriz quiso dejar “súper claro” que “si hay un sitio donde no es peligroso venir es el teatro”. “Porque están con la mascarilla puesta, no se la pueden quitar, no pueden comer, no pueden fumar, no pueden hablar. Y si hablan, es con la mascarilla. Están separaditos todos dos por dos. O sea...”, agregó.