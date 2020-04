Carmen Porter, tajante: "Todos aquellos que me llamasteis facha podéis rectificar"

Desde que empezaron las medidas de confinamiento, los periodistas han enviado sus preguntas de forma telemática a la secretaria de Estado de Comunicación. Luego era el titular de ese departamento, Miguel Ángel Oliver, quien decidía qué cuestiones se planteaban finalmente al jefe del Ejecutivo.

Decenas de periodistas de diversos medios de comunicación suscribieron la semana pasada un manifiesto titulado “La libertad de preguntar” en el que reclamaban al Gobierno ruedas de prensa libres y sin control previo, sobre todo en un momento como el actual con la crisis del coronavirus.

Poco después de la publicación de ese escrito, el Gobierno se abrió a cambiar la fórmula utilizada con la prensa para las ruedas de prensa y comparecencias durante el estado de alarma y ha pedido a las asociaciones y profesionales de medios que arbitren un nuevo sistema.

Este martes, el presentador de Al Rojo Vivo en La Sexta, Antonio García Ferreras, ha subrayado que el Gobierno ha hecho “un esfuerzo de comunicación con centenares de ruedas de prensa y entrevistas”, pero ha subrayado que el Ejecutivo se había “equivocado al no permitir preguntas en directo” en las comparecencias de sus ministros. “Ya está resuelto”, ha zanjado.

Carmen Porter ha aprovechado ese comentario de Ferreras para responder a todos los que le acusaron de ser “facha” tras su tuit.

“Acabo de ver cómo mi ex jefe y compañero Ferreras decía que el ‘gobierno lo ha hecho mal no dejando preguntar directamente en las ruedas de prensa’. Todos aquellos que me llamasteis facha podéis rectificar!!Bueno ya sé que no lo vais a hacer pero ahí lo dejo”, ha escrito.