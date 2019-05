Carmen Porter triunfa riéndose de sí misma en Twitter por este lapsus

Un lapsus así lo tiene cualquiera, pero la periodista Carmen Porter ha decidido hacer de tripas corazón y reírse de su propia equivocación en su cuenta de Twitter.

Este jueves se preparó para una gala benéfica y se trasladó al hotel en el que se celebraba. Antes de entrar, se le ocurrió comprobar la dirección y fue entonces cuando se dio cuenta de su error: la fiesta era una semana después.

“Ya he ido a la fiesta no fiesta”, cuenta en un vídeo subido a su cuenta. ”¿Que por qué? ¡Porque hoy no era!”, bromea. Sus seguidores no han tardado en trasladarle su apoyo. “Por estas cosas te quiero”, le han dicho.