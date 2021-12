Carmena describe a Casado con dos palabras y recuerda una de las primeras cosas que le dijo

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha hablado en una entrevista en El Intermedio (laSexta) de la guerra interna que hay en el PP y del líder de la formación conservadora, Pablo Casado.

En plena promoción de su libro, La joven política, y desde la cocina de su casa, la exregidora ha hecho un diagnóstico a la batalla Ayuso-Casado: “Viene a confirmar eso que insisto tanto de que hay que desvincular la política del afán absolutamente desmedido del poder”.

Carmena, que ha reconocido que no conoce personalmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, sí que ha hablado de Casado. Al líder del PP lo ha definido como “muy amable” en las distancias cortas.

Además, ha recordado una simpática anécdota de una de las primeras veces que se vieron: “Me acuerdo que una de las primeras cosas que me dijo una vez que nos vimos fue que ‘qué alegría me ha dado no tener que ser yo el candidato al Ayuntamiento, porque no me apetecía nada tener que enfrentarme a ti’”

Recientemente, la exalcaldesa afirmó en La hora de la 1 que Ayuso es “una persona que tiene unas condiciones muy buenas de comunicación” y ha reconocido que cree que “la sociedad está muy harta de los políticos que tienen simplemente un discurso que se llama en Francia el ‘lenguaje de madera’”.

“A veces vemos, que hasta el chiste, que parece un argumentario lo repiten todos. En ese sentido, Isabel [Díaz] Ayuso es espontánea, es una persona espontánea, es una persona simpática, y la sociedad sí quiere ver espontaneidad en los dirigentes políticos”, señaló Carmena.