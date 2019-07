Las confesiones de Carmena sobre Iglesias: "En cuatro años solo hemos tenido tres conversaciones"

Mañana de confesiones. La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha hablado sobre su relación con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y ha comentado que ella siempre ha sido “independiente” y que “nunca” ha habido una gran sintonía entre ambos.

“Desde septiembre no hablo con él. Nunca ha habido una gran relación. Siempre he sido independiente. En estos cuatro años creo que solo he tenido tres conversaciones” con Iglesias, ha concluido.

También ha afirmado este martes que los líderes independentistas que impulsaron el 1-O y que están en prisión preventiva “no son presos políticos en absoluto”.

“El debate es sobre si ha habido una actitud en contra de la Constitución. El estatuto de preso político se da cuando hay una vulneración de los derechos humanos y no hay Estado”, ha argumentado en una entrevista de Rac1.