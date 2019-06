Carmena pide a Ciudadanos que tome ejemplo de Valls y apoye a su candidatura en Madrid

La alcaldesa de Madrid en funciones, Manuela Carmena, ha dicho este sábado que tiene “mucha expectativa” respecto a que Ciudadanos “sea capaz de no dejar pasar a la extrema derecha” de Vox al Gobierno local, y que el candidato naranja a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, “ha dado el ejemplo” a seguir al partido de Albert Rivera.



“Yo creo que todo el mundo que le preocupa la democracia debe ser muy consciente de evitar que haya una llegada de una extrema derecha que no queremos”, ha dicho Carmena, que ha entregado en la Casa de Campo de Madrid los premios del III Concurso de Huertos Escolares Sostenibles.



Carmena ha confesado que el pasado domingo, al conocer los resultados de las elecciones municipales, tuvo “la impresión” de que “las tres derechas” (PP, Ciudadanos y Vox) formarían “un frente” unitario para desbancarla de la Alcaldía, pero le gustaría “que no fuera así”.



Estas tres formaciones pueden alcanzar la mayoría absoluta en el Ayuntamiento al sumar sus escaños (15 del PP, 11 de Ciudadanos y 4 de Vox), pese a que el nuevo partido de Carmena, Más Madrid, ganó los comicios con 19 ediles.