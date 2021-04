Carmena responde a si algún partido le ha intentado 'fichar' para las elecciones de Madrid

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha aclarado este martes en Más de uno de Onda Cero que ella no ha recibido ninguna propuesta para estar en las listas de las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid.

Carlos Alsina, el presentador del programa radiofónico, le ha preguntado directamente si había recibido alguna llamada. “No, no, ninguna candidatura me ha llamado para formar parte de ella, pero hubiera dicho que no”, ha afirmado rotundamente.

Carmena ha añadido que nadie ha intentado convencerla de una vuelta a la política. “Me parece que no debo dar... yo qué sé, pero no lo ha intentado nadie”, ha continuado.

Preguntada por si el efecto Manuela Carmena había podido desaparecer, la exalcaldesa ha dicho que no lo sabía: “No tengo ni idea. Yo lo he explicado bastantes veces, cuando he sido alcaldesa me he preocupado por los problemas de la ciudad y no por las luchas partidistas. Los partidos juegan un papel que no es el suyo”.

Además, también ha tenido tiempo para recriminar el tono que está cogiendo la precampaña, ya que prácticamente no se está hablando de propuestas: “Me desagrada tantísimo el tener que estar escuchando las descalificaciones y los discursos pueriles que nos impiden de verdad entrar en lo verdaderamente interesante”.

Finalmente, Carmena ha defendido el diálogo entre las fuerzas más progresistas que buscan la igualdad y el avance y las conservadoras, que ayudan a mantener elementos interesantes.

“El problema es que esto es imposible cuando los intervinientes políticos, especialmente la señora Ayuso, optan por ese camino de tener una actitud descalificadora eligiendo la contraposición de conceptos que no tienen contenido. Me da pena y me gustaría que todos habláramos de las alternativas que se discuten para nuestro país o ciudad, me gustaría que se hiciera porque es necesario que haya un diálogo, pero es muy difícil”, se ha resignado.