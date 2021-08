Carmena se lleva las manos a la cabeza al recordar una frase que le decía mucho la oposición

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena y el periodista Euprepio Padula han paseado por el madrileño barrio de Arturo Soria y han recorrido sus calles y su historia dentro de una sección en Telemadrid.

A la entrada de la boca de Metro, el periodista le ha preguntado a Carmena por cómo se mueve por la capital. “Te gusta no coger el coche, que yo sepa, y el metro sí, en cambio”, le ha espetado Padula.

“Sí, en el metro siempre. Y es que lo he hecho siempre. Antes y después del Ayuntamiento”, ha dicho la exalcaldesa. “A pesar de que anda que durante tu alcaldía no te han dicho de todo: que si no es verdad...”, le ha interrumpido el periodista.

En ese momento, Carmena ha recordado una frase que le repetían mucho desde la oposición: “Me decían, como la alcaldesa no se baja del coche oficial y yo decía ‘ay dios mío qué mentira’”. Sobre por qué lo hacía ha afirmado que porque era alcaldesa de Madrid y quería “dar ejemplo” y montarse “en este metro que es de categoría”.

Ya dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, Carmena ha explicado quién fue el ingeniero y urbanista Arturo Soria, creador del proyecto de Ciudad Lineal.

Sobre si hay algún proyecto urbanístico que se le quedase en el tintero en los cuatro años que estuvo gobernando la ciudad de Madrid, la expolítica ha dicho que sí: unir la Plaza de España con la Casa de Campo. Un proyecto que cree que “se acabará haciendo”.