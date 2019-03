Carmona (PSOE) deja la primera línea política

El concejal del PSOE en Madrid Antonio Miguel Carmona ha anunciado en una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deja la primera línea política y que seguirá en el partido como militante de base.

En la misiva, dirigida también al líder del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, señala: “Quiero transmitiros con esta carta mi renuncia a presentarme a las primarias para candidato en las próximas elecciones autonómicas y locales”, y les agradece el “esfuerzo” a ambos “para que yo siguiera en las instituciones”

A partir de ahora, relata, continuará como militante de base y centrará su actividad política como presidente de la Fundación Socialdemócrata. Recuerda en la carta que fue hace unos días “el varón más votado” por los afiliados en Madrid en las primarias para ocupar un puesto en la lista del Senado.

Y revela que ha recibido ofertas de otras formaciones políticas, pero no las ha aceptado: “Los socialistas se siembran, como decía nuestro fundador Pablo Iglesias, no se cambian de partido a pesar de las llamadas de otras organizaciones que yo también he recibido”. “El interés colectivo está por delante siempre de la ambición personal”, escribe, para después agregar: “Me tenéis a vuestra disposición”.

Además, Carmona les informa de que seguirá siendo profesor de Económicas.

Carmona estaba enfrentado a la dirección de Pedro Sánchez y fue uno de los más firmes apoyos de Susana Díaz durante las primarias del PSOE. Asimismo, fue el candidato socialista en las pasadas elecciones municipales en Madrid, quedando en tercera posición con apenas nueve ediles. En la próxima cita con las urnas, el exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández encabezará la lista.

La salida de la primera línea de Carmona se une a la marcha de otros ‘susanistas’ como Soraya Rodríguez, que deja el partido, y José Blanco, que ha anunciado que deja la política.