Carolina Alonso: "Ayuso prefiere ser macarra a que puedan pensar que es una corrupta"

EL HUFFPOST Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.

Cuando en la noche del 4 de mayo del 2021 Pablo Iglesias, líder de Podemos y candidato de la formación morada a las elecciones madrileñas, anunció su dimisión, nadie podía sospechar que la número siete de la lista de Unidas Podemos a la Asamblea acabaría, apenas un mes después, como portavoz del partido en la Cámara regional. Pero así es y ahora es Carolina Alonso (Asturias, 1980), quien cada jueves interpela a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Apenas 24 horas antes de recibir a El HuffPost en la oficina de su grupo parlamentario, que, casualidades de la vida, está puerta con puerta con el de la formación de ultraderecha Vox; Alonso vivió precisamente desde su escaño un incómodo momento cuando la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, le impidió referirse a los contratos con la Comunidad del hermano de Ayuso. Fue un pleno muy bronco, que se suma a los muchos vividos en las últimas semanas, en las que la presidenta de la Cámara ha llegado a expulsar a una diputada del PSOE. Quería empezar preguntándole por el ambiente de las últimas semanas en la Asamblea, ¿vaya nivel, no? Sí, es un ambiente muy bronco. Hay muchísimo nerviosismo por parte del PP, porque estamos poniendo el foco en los contratos de emergencia que se firmaron durante toda la etapa del Covid y que se siguen firmando hasta ahora. Llevamos mucho tiempo desde mi grupo parlamentario reclamando información, por un lado, puesto que falta mucha cantidad de documentación en la página de contratación de sector público. Los contratos de emergencia no se pueden utilizar normalmente, están pensados para momentos muy concretos y que deben ser muy justificados. Desde que ha empezado a gobernar Ayuso hasta ahora siguen abusando de estos contratos de emergencia. La Cámara de Cuentas ha dicho que tres de cada cuatro contratos presentan irregularidades. Además, ponemos el foco en los contratos que se ha llevado la empresa donde trabaja Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, y ni siquiera nos dejan preguntar por ello porque, cada vez que sacamos el tema, nos cortan o nos expulsan del Pleno. Usted misma tuvo este jueves un incidente con la presidenta de la Cámara con este asunto. Efectivamente, la señora Carballedo se ha situado más como la guardaespaldas de la señora Ayuso que como presidenta de la Cámara, puesto que se le exige un mínimo de imparcialidad. Pues ayer [jueves], cuando le quería formular la pregunta a la señora Ayuso, que nos dijera qué había pasado con los diez contratos firmados con su hermano Tomás y sobre el contrato a dedo con su mejor amigo de la infancia, me ha interrumpido por dos veces la señora Carballedo, me ha coartado mi libertad de expresión. En la Asamblea hemos visto insultos, desplantes de Ayuso... ¿cómo valora que se vea este ambiente político de cara a los ciudadanos? Es una táctica que está utilizando la señora Ayuso desde que ha empezado a gobernar, porque ella prefiere que la gente pueda pensar que es una macarra antes que tener que dar explicaciones sobre su gestión y sobre los contratos de emergencia firmados por su Gobierno. Prefiere que piense la ciudadanía que es una macarra a una persona corrupta. Esta es una técnica que está utilizando una y otra vez de embarrar el debate, de insultos, de faltas de respeto, para no contestar a lo que tiene que contestar. Y se lo vamos a seguir preguntando y vamos a seguir haciendo nuestra labor por más que ella intente desviar la atención hacia otros lados para que estemos hablando de otras cosas. No nos van a desviar de nuestro camino y nuestra tarea.

Ha dicho que Ayuso prefiere ser una macarra a parecer una persona corrupta, ¿cree que es una persona corrupta? Bueno, ella lo que tiene que hacer es dejar de esconderse. En el debate de la semana pasada no estuvo presente y ni siquiera vino al Pleno, cosa que deja bastante que desear. Se esconde, no responde a nuestras preguntas, no facilita la información que le pedimos. Yo lo dejo en la mente de los ciudadanos, cada uno que saque sus propias conclusiones. Luego le preguntaré más por Ayuso, pero antes quiero hablar de Unidas Podemos. El 4 de mayo fue un varapalo para la izquierda porque se esperaba una movilización con la entrada como candidato de Pablo Iglesias y no fue así, Ayuso ganó de forma incontestable. ¿Qué papel cree que tuvo Iglesias en el resultado? Mira, Pablo Iglesias para mí es un referente y es una persona que se estudiará en los libros más adelante, porque ha cambiado muchas cosas, la política y la cultura política de este país. Creo que en ese momento hacía falta un revulsivo, hacía falta esa invitación a la unidad que él mismo hizo y creo que lo que nos demostraron las elecciones es que hace falta unidad dentro del espacio político de la izquierda. Lo ofrecimos, no pudo ser, pero está claro que ninguna de las fuerzas progresistas ha conseguido batir a Ayuso.

Nosotros hemos hecho nuestra propia reflexión. Estamos en una etapa en la que estamos demostrando a la ciudadanía que otra forma de gobernar es posible, puesto que estamos gobernando en muchísimos municipios de la Comunidad de Madrid y cambiando la vida de la gente, que ya está viviendo bajo municipios del cambio. En Alcorcón, por ejemplo, pasamos de ser la ciudad más sucia de la Comunidad a recibir una ‘Escoba de Plata’, que se da a las ciudades más limpias. Nosotros estamos en eso, en plantear una alternativa diciéndole a la gente que otra forma de gobernar es posible. Ha hablado de unidad. ¿Cómo se plasma eso? ¿En una plataforma como la que parece que va a intentar montar Yolanda Díaz? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es trabajar y creo que lo estamos haciendo muy bien. Tenemos que demostrar que estamos preocupados por los problemas de la gente, de hacer nuestra labor de oposición y es lo que estamos haciendo. En el trabajo diario es donde nos encontraremos. Pero no me ha respondido, ¿cree que la plataforma de Yolanda Díaz podría ser una solución para luchar contra el auge de la derecha? Nosotras lo venimos repitiendo por activa y por pasiva, apoyamos por completo a Yolanda Díaz. Todo el espacio de Unidas Podemos está detrás de Yolanda Díaz. Y las encuestas lo están reforzando. Quiero volver a Pablo Iglesias, ¿qué sintió en el momento en que anunció su dimisión? Bueno, tuve la oportunidad de darle un abrazo y es un recuerdo con el que siempre me quedaré. Sentí, como militante de Podemos, cierta pena, pero también entendí que su papel iba a ser muy importante y de hecho lo está siendo. Él ha dejado de ser el secretario general de Podemos pero sigue siendo de Podemos a tope y creo que está haciendo una labor estupenda y me encanta escucharle todos los lunes en la Cadena SER. Usted ocupaba el puesto número siete en la lista y ahora es portavoz de Unidas Podemos tras el adiós de Iglesias y el de Isa Serra, entre otros. ¿Se esperaba el día de las elecciones que en junio acabaría en esta posición de responsabilidad? Nadie sabía lo que iba a pasar, quien te lo diga te estará mintiendo. Ni siquiera sabíamos que íbamos a tener unas elecciones. Cuando Ayuso las convoca, de manera totalmente irresponsable, yo tenía una comisión un lunes sobre vivienda. No eran unas elecciones necesarias, sino pensadas por Ayuso para cargarse a Ciudadanos y para lo suyo. De hecho, esa irresponsabilidad casi pone en riesgo los fondos europeos por muy poco tiempo, porque se destruyeron las consejerías en un momento dado en que se estaba organizando toda la documentación.

Por delante tiene dos años de legislatura, ¿cuál es su objetivo como portavoz de aquí a las elecciones con la fuerza que tienen en la Asamblea? Primero, hacer nuestra labor y tarea de oposición. Segundo, plantear una alternativa a Ayuso. Hace falta algo en positivo, que la gente vea que es mejor lo bueno por conocer que lo malo conocido y que además existe, que a veces no se visibiliza lo suficiente. Estoy haciendo una ruta por la Comunidad, he visitado muchísimos municipios y voy a seguir visitando más, sobre todo donde estamos gobernando, viendo experiencias, qué se está haciendo... Te he puesto el ejemplo de Alcorcón, pero te puedo hablar de una iniciativa de ocio gratuito para los jóvenes en Móstoles, otra en Getafe de reinserción laboral de mujeres pionera en la región. Un montón de experiencias que merecen la pena que la gente las conozca. ¿Cómo es la relación con Más Madrid, líder de la oposición? Es una relación cordial, la verdad, igual que con el PSOE. Nos llevamos bien, tenemos buen trato, y además, cada uno en su espacio, trabajamos bastante coordinadamente. Hace dos semanas Ayuso estuvo en El Hormiguero, imagino que vio la entrevista... Sí (ríe) Fue bastante polémica, ¿qué le pareció lo que dijo sobre los fallecidos en las residencias durante lo más duro de la pandemia? Lo que creo que a la mayoría de la ciudadanía: una frivolidad. Lo que no puede ser es que hayan fallecido 8.000 personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid, que no se hayan medicalizado las residencias y que, además, se hayan firmado unos protocolos de la vergüenza que impedían que esas personas mayores fueran trasladadas a los hospitales, lo que suponía dejarles en una desatención absoluta. Tras ese desastre, lo mínimo que se podía hacer era abrir una comisión de investigación para no cometer los mismos errores. Se abrió pero se cerró en falso. Ayuso dijo que iba a hacer una investigación interna dentro de las consejerías. Se nos bloquea la posibilidad de reabrir la comisión y ahora nos enteramos que tampoco han hecho una investigación interna dentro de la Consejería. De hecho, hemos visto que ni siquiera se habían gastado todo el presupuesto que había para oxígeno en la pandemia. Aquí han pasado cosas gravísimas. Necesitamos saber lo que sucedió, que no vuelva a suceder y reabrir esa comisión. Lo que no necesitamos es que Ayuso diga “bah, paso”. Ese “bah, paso” lo dijo tras reconocer que habían caducado 100.000 dosis de la vacuna, ¿qué le parece lo que ha pasado con este asunto? Es lo que tiene gobernar a base de mentiras y propagandas, que es lo que lleva haciendo desde que asumió el cargo. Que es utilizar todo el día la confrontación con el Gobierno central para no tener que gestionar y rendir cuentas sobre su gestión. Ella, tan centrada en reclamar para Madrid más vacunas que supuestamente se le estaban negando, ni siquiera tuvo la capacidad de gestionar las vacunas que había recibido. Este es un caso pero podríamos hablar de millones de casos. Siempre usa la confrontación con el Gobierno central para medrar en su propio partido y para tapar su nefasta gestión.

Sobre los Presupuestos usted ha dicho que son la misma receta pero aderezados con un buen pellizco de ultraderecha, ¿en qué se va a traducir eso? Ya se está traduciendo, porque lo hemos visto analizando consejería por consejería, en que no van a llegar a todo el mundo. No van a ser buenos para que la recuperación llegue a todo el mundo. Estamos reclamando que queremos trabajo de calidad, estable y que hay que cambiar el modelo productivo y lo que nos encontramos es un recorte del 40% en la inversión industrial. Entonces, es evidente que ni cambio de modelo productivo ni mejoras para el mercado laboral ni nada de nada. También supone un hachazo para los servicios públicos. No necesitamos servicios públicos para quien se los pueda pagar, necesitamos unos servicios públicos que lleguen a todo el mundo. ¿Cree que vendrán más contrapartidas hacia la ultraderecha? Evidentemente sí, van a tener que darle esas contrapartidas, puesto que son sus socios preferentes. Creo que a Ayuso no le va a costar demasiado darle esas contrapartidas, porque pienso que es la mejor candidata de la ultraderecha.

Hablando de Vox, el otro día sorprendieron cuando se marcharon de la Asamblea con ustedes cuando expulsaron a la diputada socialista, ¿cree que pueden complicarle la vida a Ayuso? La verdad es que lo dudo, porque hasta ahora llevan siendo el escudo y la excusa de Ayuso. Con respecto a esto, te pongo un ejemplo. Sí, el otro día llevan el pleno monográfico [sobre los contratos de emergencia], es verdad que se salen del Pleno, pero ayer [jueves] registramos una comisión de investigación para saber todo lo que ha pasado con los contratos de emergencia y Vox no estaba y no sabemos si le vamos a poder esperar. Yo creo que no. Ahí es cuando se demuestra si uno está comprometido con la transparencia y con la honestidad. Y no en las palabras al viento. Para los Presupuestos serán importantes los fondos europeos, ¿teme que el uso que pueda hacer el Ejecutivo regional de dichos fondos vayan en dirección contraria al que pretende el Gobierno central? Sí, lo tememos bastante, porque viendo cómo han gestionado los fondos Covid, a golpe de contrato de emergencia, a golpe de entregarle esos recursos a las empresas privadas, cuatro o cinco, que son las de siempre, cercanas al PP. Nos tememos que con los fondos europeos pueda suceder lo mismo. Por eso hemos planteado una comisión de estudio de fondos europeos, que ha salido aprobada, y que va a echar a andar dentro de poco. Porque queremos controlar a dónde va a ir cada euro que recibamos de Europa, porque no nos fiamos para nada de lo que haga Ayuso y el PP.

