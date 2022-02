Carolina Alonso (Podemos): "El PP tiene que dejar de parecer la mafia siciliana"

Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. PODEMOS

Una mariposa bate las alas en Pekín y desata una tormenta en Nueva York. La tormenta ha sido la descomposición del partido de Pablo Casado, que dejará el cargo en el congreso extraordinario que la formación celebrará en abril.

La mariposa parecía ser otro caso más de espionaje en el seno del PP, esta vez desde la dirección nacional del partido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Pero no. La mariposa es un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid por el que el hermano de la dirigente regional recibió, al menos, 55.800 euros. Así lo reconoció hace una semana la propia Ayuso en un comunicado en el que afirmaba que Tomás Díaz Ayuso cobró dicha cantidad por haber gestionado la importación de 250.000 mascarillas desde China, pese a que la adjudicación, de 1,5 millones, no fue para una empresa suya, sino gestionada por un amigo de la familia, Priviet Sportive.

Las sospechas sobre este contrato llegaron a oídos del PP, que decidió investigar y, presuntamente, espiar al entorno de la presidenta madrileña para saber si en lugar de 55.800 euros lo que se llevó el hermano de Ayuso fueron más de 280.000.

Una semana después de que estallara este escándalo, según informa El Confidencial, la propia Comunidad de Madrid reconocía que el hermano de Ayuso percibió 227.000 euros más de la empresa de su amigo. En total, los 283.000 euros de los que sospechaba el propio PP.

Sesión de control a Ayuso:



10 contratos a su hermano, 0 explicaciones.

En noviembre, dos diputadas, una del PSOE y otra de Podemos, preguntaron a Ayuso por la relación de su hermano con los contratos adjudicados por su Gobierno.

Una de esas diputadas es Carolina Alonso, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, que responde a las preguntas de El HuffPost sobre este asunto.

¿Tenía razón Pablo Casado?

Lo que ha sucedido es que Ayuso ha cambiado ya tres veces de versión para tapar este escándalo. Cuando le pregunté por primera vez el 18 de noviembre, ella lo negaba todo, no le constaba nada y usó su intervención para victimizarse. Después de lo que sucedió la semana pasada, saca otra versión, reconoce que su hermano se ha llevado una comisión pero de 55.000 euros. Esta misma madrugada, aprovechando la guerra de Ucrania, saca un comunicado donde reconoce que su hermano se ha llevado de esta empresa 283.000 euros. Esto nos hace ver que Ayuso carece de todo tipo de credibilidad y por eso llevamos una semana solicitando que se haga una auditoría externa de toda la contratación de emergencia de la Comunidad de Madrid, para pasarle el algodón.

“"Es necesaria una auditoría externa de toda la contratación de emergencia de la Comunidad de Madrid, hay que pasarle el algodón"”

Yo llevo dos años denunciando cómo se viene favoreciendo a ciertas empresas y personas, y cómo parece que el entorno de Ayuso se ha podido enriquecer de alguna forma contratando con la Comunidad de Madrid. Además, se nos niega cualquier tipo de explicación, desde la Asamblea se bloquea la comisión de investigación y la comparecencia de Tomás Díaz Ayuso. Y sigue sin aparecer la documentación que exige la ley en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid.

¿Qué documentación?

Por ejemplo, el contrato. En el expediente no aparece.

¿Aparece sólo la adjudicación?

Eso es. También vemos que en los albaranes no cuadra lo que se supone que se había contratado con lo que se ha recibido. Se habían contratado mascarillas FPP2 y FPP3 y lo que se reciben otras mascarillas que no se saben si son FPP2 o son otras que no están homologadas por la UE.

A esto se suma que cuando se expulsó a Carmen [López, diputada del PSOE], el PP amenazó con ponerme una querella por hacer ciertas preguntas y acusaciones hacia el entorno de Ayuso. El consejero de Hacienda llegó a hacer una performance como que nos entregaba un CD con toda la información y cuando lo revisamos, no había nada nuevo: una lista y lo mismo que aparece en la página.

Cuando dice que los albaranes no cuadran, ¿qué sospechan, un sobrecoste?

Eso lo va a tener que decir la Justicia. Nosotros tenemos muchas sospechas, porque esta empresa no tenía experiencia previa en el sector, era una empresa ganadera de un amigo de la presidenta y del hermano. De repente, tiene la capacidad de importar mascarillas de China en un momento muy complicado. Lo único que sabemos es que el hermano es el que podría tener los contactos en China, no el empresario. Porque el dueño de Artesolar, donde él era jefe de ventas comercial, es chino. Sospechamos muchas cosas, es la justicia la que tiene que hablar.

¿Cree, como insinuó Casado, que el hermano habría usado un testaferro?

Yo puedo pensar que ha usado un testaferro en este caso, sí, pero lo tiene que decir la Justicia. Hemos aportado la información que teníamos.

“"Tememos que los otros trabajos facturados por el hermano de Ayuso sean con otras administraciones, como ayuntamientos gobernados por el PP"”

La Comunidad de Madrid dice que los otros trabajos facturados por el hermano de Ayuso eran “trabajos diferentes”, ¿se lo creen?

Bueno, tendrán que explicar qué trabajos son. Ellos dicen que no son con la Comunidad de Madrid. Pues que lo demuestre. Nos tememos que puedan ser con otras administraciones como ayuntamientos gobernados por el PP. Entonces, estaríamos en una situación similar. La cuestión penal la tendrá que decidir la Justicia, pero hay una cuestión de responsabilidades políticas y de moralidad que no se sostiene a día de hoy.

Hay un asunto poco claro de este contrato que es el IVA del contrato de mascarillas. Según consta, es de 265.000 euros, pero ese IVA estaba exento desde enero de 2020. El contrato se firma el 1 de abril. ¿Saben algo de este asunto? ¿Van a preguntar a la Fiscalía?

Este tema se ha hablado en algunos medios pero nosotros no lo tenemos claro, por eso no lo hemos introducido en la denuncia. No está claro del todo ese extremo.

Usted preguntó a Ayuso por este asunto el 18 de noviembre en la Asamblea de Madrid y habrá quien se pregunte ¿por qué no llevaron este asunto a la Fiscalía entonces y sí ahora?

Pues muy fácil. Yo ya he denunciado públicamente los contratos con Artesolar, que es la empresa donde ejercía el hermano de Ayuso como gerente de ventas comercial, que desde que gobierna Ayuso se ha llevado diez contratos menores y otros ocho anteriores a su Gobierno que, oh, casualidad, empieza a contratar con la administración pública el 17 de octubre de 2017, un mes después de que Ayuso sea nombrada viceconsejera de Presidencia.

¿Por qué no vamos a la Fiscalía? Muy sencillo. Ayuso lleva viviendo mucho tiempo de victimismo y nos acusa de que la perseguimos, que vamos a por su entorno, que tenemos mala fe... Entonces, llevar algo a la Fiscalía para que no te lo admitan a trámite es reforzar su discurso victimista. No hemos acudido a la Fiscalía hasta que hemos visto que podíamos tener las pruebas suficientes para que lo investigase. Eso sucede la semana pasada, cuando admite que su hermano se ha podido llevar una comisión que hasta entonces negaba.

¿Qué más contratos han llevado a la Fiscalía?

En concreto, hemos llevado los contratos de Artesolar del 4 y del 5 de marzo de 2020, antes de la pandemia. Son unos contratos que firma esta empresa con el Hospital Ramón y Cajal por luminaria que, en lugar de hacerlos en un único contrato que superaría los 18.000 euros y que habría que hacerlo por la vía ordinaria de contratación, con todos los controles que ellos supone; los dividen en dos contratos para que puedan ser menores, adjudicados a dedo y sin publicidad.

“"No hemos ido a la Fiscalía hasta que hemos tenido pruebas suficientes. Llevar algo para que no te lo admitan a trámite es reforzar el discurso victimista de Ayuso"”

Varios medios han publicado también que una empresa vinculada a la madre de Ayuso, Prohinsa SA, recibió 25 contratos por más de un millón de euros sólo por la vía de urgencia. ¿Este contrato también lo van a llevar a la Fiscalía?

Es que habría que investigarlo todo. Por eso estamos pidiendo una auditoría externa, porque es demasiado el volumen y creo que la solución pasa por ahí, vamos a presentar la iniciativa y esperamos concitar el apoyo de todos los partidos de la izquierda por lo menos.

¿Creen que esto puede salir adelante? Igual Vox lo bloquea.

Todo va a depender de su posición, si va a seguir siendo el felpudo de Ayuso o va a apostar por la transparencia y va a permitir una auditoría externa. Es de sentido común, lo hemos hablado muchas veces y creemos que es el momento de aplicarlo para ampliar mucho más el foco. Porque si no, este goteo de contratos...

En las últimas horas se ha conocido que el Gobierno de Ayuso quiere cambiar la ley para controlar la Cámara de Cuentas, que es el órgano que fiscaliza los contratos y gastos de la Comunidad, ¿qué le parece?

Esto es una auténtica tomadura de pelo. Es a través de la ley omnibus, que es una ley que es un desastre, que toca a un montón de sectores y que permite que el Gobierno de Ayuso pueda hacer lo que quiera. A nivel de transparencia, lo que hace es que las personas que están dentro de la Cámara de Cuentas sean las que el PP designe. Es decir, quien va a fiscalizar las cuentas de la Comunidad de Madrid va a ser gente puesta por el PP. Es una vuelta de tuerca más. Nosotros hemos acudido al Defensor del Pueblo para denunciar la tramitación de esta ley.

“"La cuestión penal la tendrá que decidir la Justicia, pero hay una cuestión de responsabilidades políticas y de moralidad que no se sostiene a día de hoy"”

El PP necesita a Vox para aprobarlo. Con estos mimbres parece difícil que salgan adelante la comisión de investigación o la auditoría externa que están pidiendo ustedes.

No debería de serlo, si es verdad que apuestan por la transparencia. Pero bueno, como han venido actuando hasta ahora de escuderos de Ayuso, pues parece que sí deciden extender un manto de oscurantismo alrededor de este tema.

Otra variable de este asunto, que lo desató todo, fue el espionaje a la presidenta madrileña, ¿qué les parece?

El PP tiene que dejar de parecer la mafia siciliana, respetar los recursos públicos y no usarlos a su gusto, ni para enriquecer a un entorno familiar y mucho menos para espiar a un adversario político o un miembro de su partido político. No sabemos si esto ha sido así, pero debe investigarse si se han usado recursos públicos para montar una gestapillo.

¿Cree que este asunto, más tarde o más temprano, puede terminar con la dimisión de Ayuso?

No lo sé. Lo que sí sé es que esta presidenta ha perdido toda la credibilidad en estos momentos.