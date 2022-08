Carolina Iglesias se pronuncia tras toda la polémica con 'Estirando el chicle'

Ahora, semanas después y tras un comunicado desde la cuenta oficial de Estirando el chicle, Iglesias ha compartido unas reflexiones sobre lo ocurrido. Ha empezado pidiendo disculpas “a la gente que se haya sentido decepcionada, a mi colectivo LGTBIQ+, al que he fallado, y un gracias enorme a la gente que no nos ha soltado la mano en estas semanas tan duras”.

“Estoy en constante deconstrucción; en mis 29 años me he equivocado muchas veces y de cada error he sacado un aprendizaje. Aprendizajes como el de que me voy a seguir equivocando y, aunque asusta, esa es la vida y también la profesión que he elegido. Si queréis acompañarme en el proceso como hasta ahora, sois más que bienvenidas todas las personas :)”, ha añadido.