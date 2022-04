Carolina Iglesias y Victoria Martín presentarán la gala de los Premios Ondas Globales del Podcast

En lengua cooficial el ganador es el podcast vasco sobre pensamiento feminista Lokatza (en español, Barro). El proyecto coral con firma de mujeres vascas explora y comprende el mundo actual desde una perspectiva feminista. Para los expertos, el podcast supone “una apuesta firme y decidida de EiTB de potenciar la presencia de mujeres en sus medios con narrativas libres”; un proyecto consciente de cómo el podcast permite esta serie temática de perspectivas enriqueciendo su lengua a partir de nuevos medios. Un programa creado y dirigido por Ainara Lasa, Amagoia Gurrutxaga, Idurre Eskisabel y Lorea Agirre.

El premio a mejor diseño sonoro es para la ficción La esfera , producción de Podium Podcast cuyo trabajo específico es de Teo Rodríguez. El podcast parte de una premisa real que va desarrollando a lo largo de los episodios: varios pilotos del ejército americano publican una carta en la que revelan que llevan años viendo objetos voladores no identificados en sus maniobras. El jurado ha destacado “su maestría para rodear una historia a un universo sonoro inconfundible, lleno de matices que llevan al oyente a vivir la experiencia sonora de un modo totalmente inmersivo”.

En la categoría de mejor actor o actriz , el jurado ha decidido entregar dos premios ex aequo a Lolita Flores y Luis Zahera . A Flores, por su trabajo en Jodidísimas , dirigida por Mona León Siminiani, con texto de María Dueñas para Audible España. El jurado se lo otorga por “dar voz a Consuelo una mujer que, a sus más de cincuenta años, se enfrenta por primera vez al hecho de que tiene que empezar a pensar en cómo salir adelante”. Zahera, por su parte, se alza con este premio como mejor actor en La Esfera por “la construcción de Mariano, un peculiar policía, lobo solitario y muchas veces incomprendido. Un personaje complejo con el que es imposible no encariñarse”. La Esfera es una producción de Podium Podcast dirigida por Polo Menárguez.

Lo mismo ha ocurrido en la categoría de mejor episodio, donde Gabinete de curiosidades y Las raras han sido ganadores ex aequo. Gabinete de Curiosidades porque “Siguiendo un hilo blanco, siguiendo un hilo negro, el primer episodio doble de la tercera temporada parte del asesinato de George Floyd, un suceso que conmocionó a toda la opinión pública, para desde ahí trazar una narración que sacude al oyente”, tal y como destaca el jurado. Gabinete de Curiosidades es un podcast de Nuria Pérez. En el caso de Las Raras, 59 balas “es un episodio lleno de recursos propios de las potencialidades del podcast narrativo de no ficción utilizados para apelar a la audiencia” señala el jurado, que añade que “se trata de una narración en primera persona, una grabación documental y archivos articulados en torno a un guion que nos cuenta la historia de la brutalidad policial sistémica contra las comunidades latinas en Estados Unidos”. Otra joya periodística de los productores Catalina May y Martín Cruz, Las Raras Podcast.

Premios especiales

En el apartado de premios especiales, Saludos cordiales, de Pablo Juanarena emitido por Radio Marca, se ha hecho con el premio revelación. El podcast es un retrato de fútbol y periodismo deportivo en España. “Ha fotografiado la historia de la radio deportiva durante los años que la definieron tal y como la conocemos”, ha valorado el jurado. “Saludos Cordiales ha conseguido llegar a una audiencia que nunca pensó estar interesada en ese mundo. Un completísimo trabajo de guion, diseño y narración”.

El último premio, trayectoria, ha resultado también ex aequo, recayendo en Molo Cebrián y la productora El Terrat. El jurado ha valorado a Cebrián “por su trabajo pionero para poner en la agenda la salud mental”. Cebrián, que produjo y presentó el primer podcast en castellano en el mundo para Spotify Studios, ha creado otros podcasts como Entiende Tu Mente, Mi cabeza me hace trampas y Saliendo del Círculo. El Terrat ha sido ganador “por ser una de las primeras grandes productoras de audiovisual que, tal y como estaba escrito en su ADN, encontró en el podcast una ventana creativa abierta y asumió que le iba a permitir producir proyectos de entretenimiento, humor y hasta experimentales. Por convertirse en una de las empresas de referencia en la creación de contenidos para plataformas, sirviendo a muchas de ellas, por explorar nuevos formatos a partir de grandes nombres de la comunicación en España y producir el que es uno de los podcasts más escuchados del mundo en español: Nadie sabe nada en la Cadena SER.

Además, en la gala de esta primera edición de los Ondas Globales del Podcast que se celebrará el 24 de mayo en Málaga se reconocerá a los que ya fueron elegidos Mejor Podcast del Año (ex aequo): Deforme Semanal Ideal Total, de Lucía Lijtmaer e Isabel Calderón (Radio Primavera Sound) y Estirando el chicle, de Carolina Iglesias y Victoria Martín (Podium Podcast). El primero, una producción de Radio Primavera Sound, “por consolidar un show radiofónico con una visión provocadora y feminista de la cultura y de la vida”, según ha destacado el jurado. De Estirando el chicle han resaltado su capacidad de “convertir en un fenómeno de masas un podcast rompedor con el lenguaje y el enfoque, desde el humor y sin prejuicios”.