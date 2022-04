Carolina Iglesias: "¿Y qué te sale en ese momento? Pues mira, pinto un mojón"

Diego Lafuente Carolina Iglesias se enfrenta al desafío de 'Segundísimos'.

Carolina Iglesias es cómica, presentadora, guionista y youtuber. Además, presume de tener un premio Ondas por el podcast Estirando el chicle —que presenta junto a Victoria Martín— y es la persona más joven en recibir el Premio Marcela y Elisa por su trabajo a favor de los derechos LGTBI+.

A sus 28 años, la conocida como Percebes y Grelos es una de las profesionales más influyentes del universo podcast y es una estrella de la comunicación y el humor.

Publicidad

Pero, ¿en qué puede ser segunda? ¿con qué reto podría divertirse sin tener que ser la mejor? Galder Varas, presentador de Segundísimos —el show de Milanuncios en el que gente de primera se enfrenta a retos en los que son más bien segundos—, lo sabe y será el que le anime a enfrentarse a uno de los retos más complicados para la cómica: tendrá que crear una obra de arte conceptual.

“Al abrir las cortinas, me encuentro ahí ese taller de pintor —o como se diga— y un montón de cosas que no sé utilizar ni he utilizado en mi vida... Me gustó, estaba muy bonito, pero digo “a ver cómo yo interactúo con esa movida”, pensó la participante al conocer el desafío que tenía por delante.

Publicidad

Diego Lafuente Carolina Iglesias y Galder Varas en 'Segundísimos'.

Por supuesto, Carolina Iglesias cuenta con ayuda. Primero, con los consejos de un coach: el artista figurativo Jazzy Dope. Y segundo, con material suficiente para dar rienda suelta a su creatividad: pinceles, caballete, lienzos, acuarelas o libros de arte que Galder ha ido encontrando en la aplicación de Milanuncios.

Luchando contra el reloj, porque solo tiene treinta minutos para completar su cuadro, Carolina Iglesias consigue terminar su primera obra de arte, en la que incluso llega a pintar con la nariz. “Es que esto es increíble. No le falta un detallito”, explica. Hasta se viene arriba dibujando un mojón: “En el momento en el que me dicen que queda muy poco tiempo, me empecé a agobiar, a agobiar y a agobiar... ¿Y qué te sale en ese momento? Pues mira, pinto un mojón”.

Publicidad

¿El resultado? Un ¿inspirador? cuadro al que su autora ha titulado Ilusión en Galicia. “Por lo del mar, el sol y la arena”, describe la nueva artista.

“Lo más bonito que has hecho es que has utilizado muchos materiales, le has puesto muchísimas ganas y mucha ilusión”, dicta Jazzy Dope sobre el resultado. “Te voy a dar tu veredicto. Obviamente, no has quedado primera pero porque tienes un puesto muchísimo mejor: ¡eres segundísima!”, concluye Galder.