'Carros de fuego', 'Blade Runner' y mucho más: otras piezas míticas para no olvidar a Vangelis

GEORGES BENDRIHEM via Getty Images

GEORGES BENDRIHEM via Getty Images

Pero la carrera de este pilar de la música electrónica y el desarrollo del teclado en la música moderna fue mucho más allá de estas dos piezas. Desde finales de los 60, Vangelis ha tocado muchos palos, del rock progresivo al new age, pasando por la electrónica o la orquestal. De sus tiempos más rockeros junto a Demis Roussos en Aphrodite´s Child, a ponerle música al Mundial de Fútbol de 2002 (sí, el aciago de Corea...).

Aphrodite´s Child, The four horsemen, 1972

So long ago, so clear, del disco Heaven and Hell (1975)