Carta a los Reyes Magos... que los emigrantes también pedimos

El Black Friday ya pasó con más pena que gloria, y esta vez yo me he comprado cuarto y mitad de cinismo, que se me estaban bajando todas las reservas. Y como estamos de oca a oca y tiro porque me toca, ahora ya empalmamos directamente con las Navidades y esta vez sí que voy a escribir una carta a los Reyes Magos.

Tras muchas decenas de años con una alternancia en pasividad y dejadez por parte de diferentes gobiernos de dos colores concretos en el Consejo General de Ciudadanía Española en el exterior, y ya que nos invitan a pedir regalos en Navidad, me gustaría pedir un cambio en quién rige y dirige estas instituciones.

Todos los años tenemos muchas promesas y muchos abrazos por parte de los políticos cuando vienen a visitarnos a este desconocido consejo de la migración, pero yo curiosamente ando sobrado de abrazos y de promesas de políticos en mis cuarenta y tantos años de vida.

Se repiten caras y ciclos y seguimos rogando para votar, seguimos con una ley de nacionalidad obsoleta y que discrimina, seguimos sin aulas ALCE en muchas grandes ciudades... quizás para que quede mejor el plato necesitamos otro chef.

Los ingredientes no nos dejan cambiarlos, y el reglamento de esta institución, habrá que trabajar por cambiarlo y adecuarlo a 2019. Necesitamos alguien que aparte de conocer los problemas de la emigración haya probado con hechos y trabajo su compromiso.

No voy a ser muy creativo ni a poner nombres en la chistera que sean ninguna sorpresa. Debido a la negociación para el nuevo Gobierno, y el reparto de carteras, ¿que pasaría si emigración pasa a la bolsa de Podemos?

Tras el último pleno en 2018 (en 2019 no nos hemos reunido) a mí me quedaron demostradas las capacidades de dos políticos que nos visitaron.

El primero de ellos fue un científico con pasado emigrante, y de los pocos que tienen un trabajo en la vida real.

Durante el primer día del ultimo pleno, contamos con la presencia de alguien que yo creía que era un periodista cubriendo el evento, pero resultó ser Eduardo Velázquez, co-portavoz de Izquierda Unida Exterior, que vino a escuchar y a empaparse de lo que discutíamos desde la sesión de apertura, mientras el resto de políticos profesionales solo nos visitaron sus dos horas de rigor, y sin mucho interés por escuchar.

Su compromiso con la emigración se puede comprobar a través de su actividad en redes sociales, donde esta muy al tanto de la peticiones de Marea Granate, o de CeDEU.

Eduardo traería mucho conocimiento sobre las demandas que hay en la emigración y con una mochila llena de empatía y compromiso demostrada.