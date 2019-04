Carta a Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera

Lo que cambió ayer

Tendrá que cambiar mañana

Así como cambio yo

En esta tierra lejana

Cambia todo cambia

(Fragmento extraído de ‘Todo cambia’, tema compuesto por Julio Numhauser y que fue cantado entre otros artistas por Mercedes Sosa)

Estimados, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera:

Supongo que mientras escribo estas líneas os encontráis en algún rincón de España desgranando los detalles de vuestro programa electoral. Sí, lo sé, andáis en campaña, así que no os quiero robar demasiado tiempo. El motivo de esta misiva es preguntaros sobre el hambre y el despilfarro de alimentos en España.

Empecemos por el primer asunto: el hambre en España. Aunque no os conozco en persona, parto de la base de que los cuatro -Pedro, Pablo, Pablo y Albert- sois patriotas españoles. O al menos eso se desprende de vuestros mítines, en los que repetís constantemente las palabras “patria” o “España” mientras ondean numerosas banderas españolas. El caso es que entre tanto fervoroso patriotismo me ha sorprendido no encontrar apenas reflexiones sobre un hecho que yo considero gravísimo: en España, según la FAO, hay alrededor de 600.000 personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Puede que yo no haya prestado demasiada atención a vuestras intervenciones más recientes y el hambre haya sido el eje de vuestra campaña. En ese caso os pido disculpas. O puede ser que el número de banderas en vuestros mítines sea una metáfora de vuestro programa: “la bandera nos dará de comer a todos y todas”. Sea como fuere, desde mi rincón, como ciudadano y votante, me gustaría preguntaros qué medidas tenéis previsto tomar para acabar con la inseguridad alimentaria en España.

Vayamos ahora con el segundo asunto: el despilfarro de comida. En el mundo, en nuestro mundo, un tercio de los alimentos que producimos acaba en la basura. Todo ello sucede mientras 821 millones de personas pasan hambre, es decir ¡uno de cada nueve habitantes de la Tierra! De hecho, con una cuarta parte de la comida que se desperdicia, sería posible resolver el problema del hambre en el mundo. En España, el despilfarro de alimentos es, por desgracia también una triste realidad y somos uno de los países europeos que más comida tira. ¿Qué podemos hacer al respecto? En los últimos años, los gobiernos de Francia o Italia, por ejemplo, han aprobado medidas para reducir la cantidad de alimentos que se dilapidan, y de momento los resultados son esperanzadores. Así que mi segunda pregunta para los cuatro (Pedro, Pablo, Pablo y Albert) es: ¿qué tenéis pensado hacer para luchar contra el despilfarro de alimentos? De hecho, gran parte del trabajo ya lo tenéis hecho. Hace algo más de un año el Senado aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos un informe repleto de propuestas y recomendaciones. Os pusisteis de acuerdo izquierda, derecha, constitucionalistas, nacionalistas, todos los partidos políticos. Asimismo, en varias comunidades autónomas, gobiernos de todos los signos también han mostrado su compromiso en la lucha contra el despilfarro de alimentos. Y la Comisión Europea también ha emplazado a todos los estados miembros a que se comprometan con este asunto. Pese a ello, en estos momentos en España seguimos sin leyes específicas contra el despilfarro de alimentos. ¿Qué os impide aprobar una normativa? ¿A qué estáis esperando? Así, la próxima vez que mi hija me pregunte: “¿Para qué sirven los políticos?”, podré contestarle con un ejemplo concreto. Aquí, desde mi rincón, estaré encantado de escuchar vuestras propuestas.

Quedo a vuestra entera disposición para ayudaros en los que consideréis oportuno.

Salud y buenos alimentos,

Manuel Bruscas

