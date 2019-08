Carta abierta a mi padre con acento chino

Si las palabras de nuestras raíces les resultan incómodas, utilizan nuestro precioso acento como arma para deshumanizarnos. Lo retuercen y lo destrozan personas con muy poca empatía. Nos reducen a una burla.

La ironía, papá, es que tu acento (y tus frases hiladas con pura emoción y sin una gramática impecable) es una de las cosas que me ha hecho sentir humana. Tu uso incorrecto de las dobles negativas y tu confusión con las erres y las eles me reconfortan cuando estoy lejos de casa afrontando una vida en la que a menudo me siento indefensa y fuera de lugar. Cada golpe que recibía mi forma de ser o mi aspecto por parte de personas que me tachaban de ser una zorra asiática y cada fisura en mi corazón me dolía menos después de escuchar tu inglés imperfecto.