Carta abierta a Woody Allen

Estimado Woody,

He leído que estás teniendo serios problemas para publicar tus memorias. He admirado tus películas durante años y no creo que exagere si digo que estás a la altura de los más grandes: Billy Wilder, Hitchcock o Kubrick. Me consta la gravedad de las acusaciones que se ciernen sobre ti. También me consta la polémica que se cierne sobre tu colega Polanski. No escribo esta carta para discutir sobre la relación entre el arte y la vida. No quiero pronunciarme ahora acerca de estas cuestiones tan espinosas. Solo deseo aportar una solución al problema de dónde publicar las memorias. Es un consejo general que otros podrían tener en cuenta. Aquí viene mi propuesta, Woody:

Si tan difícil resulta publicar tus memorias en una editorial, publícalas como dominio público en Internet. Así de fácil. Creas una página web (por ejemplo: www.woodyallen.org), pones el documento entero y voilà. Cualquier lector podrá leerse tu libro de pe a pa. Cualquier editorial, al ser de dominio público, podrá editar tu libro y seguro que así habrá muchos más incentivos para hacerlo (ya que no tienen que pagarte derechos de autor, claro). Entiendo que es un paso difícil, pero si de lo que se trata es de publicar, el camino está expedito. No habrá censura ni poscensura que pueda frenarte. Solo tienes que renunciar al dinero. Réstale importancia a la cuestión pecuniaria: tu situación económica parece más o menos holgada, tu vida profesional se basa en el cine y encima ya has publicado otros libros. Seguro que las editoriales te prometieron pingües beneficios y a nadie amarga un dulce, pero a cambio de tu sacrificio, el movimiento por la cultura libre te estará muy agradecido.

Piensa en las reacciones de la prensa: te van a llamar anticapitalista y lunático, o te atacarán por sacar a la luz lo que otros no quieren que vea la luz. Nada por lo que no hayas pasado ya. Creo que puede merecer la pena, aunque solo sea como un experimento. Te podrías convertir en el Radiohead de las memorias. Compartir es bueno y dar este paso podría servir para que otros siguieran tu ejemplo.

No pienses que mi propuesta es simple tacañería. Si finalmente tu obra A propósito de nada consigue editor, me comprometo a comprarla. No obstante, me encantaría verla publicada de forma libre (una licencia Creative Commons también te valdría). De esta manera no podrán pararte, ni tú podrás hacerte la víctima. El público será soberano, incluso si decide no leerte.

Atentamente,

Andrés