Carta al Sr. Iglesias Turrión

No me creo que el Sr. Casado tenga que ver con el caso Kitchen (lo eligieron a resultas de que limpiase la corrupción de su partido). Sin embargo, me parece oportuno que el Congreso haya iniciado una comisión de investigación. Reitero, teme a la justicia, teme a la libertad. Ha forzado a mi secretario general a cargarse la separación de poderes para que se apruebe una ley en la que el Gobierno elige a los miembros del CGPJ, aunque la UE le ha hecho recular, solo de momento. Usted se ha aliado, utilizando una táctica similar, con los gobiernos de Hungría y Polonia, con la rancia extrema derecha europea. Le han avisado de Bruselas. O cesa en su intención o los fondos podrían no llegar. En ese caso, será el responsable directo de la pobreza de España. Si mi partido pierde las próximas generales, será el culpable con algunos.

Sr. Iglesias, nos está empujando a posiciones ideológicas contra las que siempre hemos peleado. Haga las maletas y márchese a casa. De cualquier modo, el principio de realidad le expulsará de su poltrona de arena. En su calidad de líder de UP, ignora que sus amigos le destituirán al extraviar de nuevo un número considerable de votos en las próximas autonómicas.

Lo que me ocupa, desde la lucha cívica, es que usted y su discurso están infectando mi partido. Sr. Iglesias, usted es un cáncer en las filas y el Gobierno del PSOE. No ofende únicamente a Sánchez y otras veces lo aplaude porque conoce que los partidos de coalición después, en las urnas, quedan mal parados. Lo hace pretendiendo que el PSOE desaparezca con el fin de absorberlo. Está cercenando nuestras convicciones socialdemócratas con sus actuaciones en el Gobierno. Está difuminando nuestra larga trayectoria empujando a mi secretario general al sectarismo. Está contaminando a las bases de mi partido para que no defiendan a las clases medias ni, además, a los trabajadores de la cultura que no están de acuerdo con sus postulados. Lo declaró hace unos meses, en Chile, el maestro Sabina: “Ya han empezado a tener los mismos vicios que criticaban... Iglesias sigue apoyando a Maduro. El pueblo de Venezuela está harapiento, no hay libertad de prensa, no hay separación de poderes”. Se lo ha reprochado un púgil de la justicia social, cuyos puños son el alma, la voz y la belleza de la música. No existe mejor libertad que la del arte. Usted no se acerca a comprenderlo.

Sr. Iglesias, no conoce uno de nuestros lemas adversario del comunismo: SOCIALISMO ES LIBERTAD.