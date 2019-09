Carta de despedida al cura de pueblo de la carta a Pablo Iglesias

Hasta entonces, entre el deísta Voltaire, el nacido protestante —pero convertido al catolicismo y al protestantismo otra vez— Rousseau, y el hateo Diderot, me sentía identificado más bien con el tercero. No te precipites, ¡que eso no ha cambiado! Ahora bien, mi nivel de intolerancia hacia quienes creen y acuden a misa en búsqueda de fe o su renovación ha disminuido. Tal vez la madurez de la edad y la experiencia hayan influido en ello, pero puede que el conocerte también, pater.

Por ser como eres muchos te criticaron, sobre todo en el pueblo de los relojeros. Hay allí más gente practicante que acude con regularidad a misa, pues es la más importante de la zona, consagrada, además, por el cardenal Belluga en el siglo XVIII. Ciertas personas no veían de un buen ojo que expusieses tu vida privada y tiempo de ocio como cualquier vecino. El hecho de que te posicionases públicamente en el plano político tampoco era de su agrado. Al fin y al cabo, tú te comportabas como cualquier joven español de treinta años, pero eso no era tolerable en un hombre de iglesia. El cura ha de ser única y exclusivamente cura.

Pienso que, en la medida en la que tú podías, le diste una gran patada a las reminiscencias de un país reaccionario que sobrevive no mal en la España rural y sigue viendo con recelo que la mujer opine y folle libremente, el homosexual viva su sexualidad a su libre antojo y el cura sea una persona que, aparte de ejercer su misión como guía espiritual, hable de política o temas societales en el bar en medio de chistes y de todos los demás.

Pronto andarás repartiendo tu bondad y gran inteligencia muy lejos, en Centroamérica. Te deseo que seas muy feliz allí y sepan apreciar tus cualidades. No supe expresarte mi agradecimiento la última vez que nos vimos por estar yo en un estado anímico deplorable. Lo hago ahora a través de esta misiva. Precisamente, en el entierro de mi madre, el cual fue tu último trabajo en la parroquia, tuviste la (in)decencia de pedir perdón a quien se había sentido ofendido por algo que hubieses podido decir durante los años de tu estancia. Quiero decirte, querido, que yo no te perdono porque no se ha de perdonar a quien ha querido a sus feligreses y los ha irradiado con generosidad, humildad y tolerancia. No sé tampoco si quiero perdonar a quienes te han juzgado ruinmente, han pretendido moldear tu tiempo de ocio y tu persona y no han sabido captar tu mensaje de justicia e igualdad, de progreso y modernidad y de respeto y tolerancia. Pidiendo disculpas aquel día, pater, inclinaste la otra mejilla, pues llevabas la otra desgastada de tantas hostias y eso demuestra una humildad sin límites.

Gracias,

“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lucas 23, 34).

Matías Valiente

