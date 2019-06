Carta de un franco-español a Manuel Valls

Estimado Manuel:

Naciste en el barcelonés barrio de Horta, allí no lejos de los búnkers, ¿recuerdas?, donde se encuentra el refugio republicano (que gozaba de baterías anti aéreas) de la guerra civil, el mismo que ha terminado perdiendo su estatus de último lugar desconocido por las hordas de guiris (¡gracias TripAdvisor!). Tu familia pertenecía a la pequeña burguesía catalana y destaca un primo de tu padre por ser el compositor de la música del himno del Fútbol Club Barcelona. Te criaste en Francia, por lo que no te adaptaste a la vida del país dado que, a decir verdad, eres francés por mucho que obtuvieses la nacionalidad por naturalización con 10 años. Tal vez seas incluso demasiado francés porque veo en ti al jacobino del siglo XXI por antonomasia. No obstante, por una serie de reveses políticos, supiste leer el mensaje del pueblo francés que te expresó su hartazgo de ti y tus modales. Ese pueblo supo ver en tu persona el afán de poder sin fin, el que te llevó a traicionar y cambiarte la chaqueta cuando tu histórico partido comenzó a desmoronarse, el mismo que no pudo evitar que tus dientes fuesen rayando el suelo por la sed de dirigir que tenías. Por consiguiente, sabio de observaciones, pero no saciado, optaste por la remigración y el asalto a la alcaldía de Barcelona.

Habiendo pasado poquísimo tiempo en España, te integraste tan bien en Francia que, según el concepto muy francés de la Sociología de las migraciones, fuiste asimilado. Dicho sea de paso, me sorprendió la primera vez que te oí hablar español porque lo hacías como un francés (tanto en lo fonético como en tus gestos discursivos). Ahora bien, te oí expresarte en catalán en la misma época y oí en ti a un nativo. En Francia, pudiste acceder a una educación que te llevaría a la obtención de un grado de Historia en la Sorbona. Te descubrí, al igual que el gran público, en 2011 cuando fuiste encargado de llevar la comunicación del candidato François Hollande. Fuiste nombrado ministro de Interior en 2012, y el pueblo de Francia pudo ver de qué madera estabas hecho. Cuando el naufragio de Hollande alcanzó su ápice, diste el salto presentándote a la primaria socialista no sin soberbia, dando por hecho que ibas a vencer y recordándome, de paso, a Susana Díaz. El batacazo que te llevaste fue enorme, pero no te devolvió la decencia y ética partidista que te habría empujado a apoyar a Benoît Hamon. Tú apuntabas al ejercicio del poder y emprendiste el baile del cortejo de cara al movimiento muy en boga de La République en marche. Por lo visto, el coqueteo no fue mutuo por lo que no cosechaste éxito y quedaste perfectamente retratado hasta para quien se desinteresa de la política. Por último, te presentaste a las elecciones legislativas ganando (por los pelos) un escaño por la primera circunscripción de Essonne, pero no sin sospechas de fraude electoral. Afortunadamente para ti, el pleito interpuesto por La France insoumise no llegó a ningún puerto.